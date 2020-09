Restricţiile COVID-19, atacate vehement: „Parcă suntem toţi prizonieri, criminali! Trăim un coşmar“

Omenirea a făcut nişte paşi mari, totuşi, trecând de la izolarea totală, de la începutul pandemiei, la reluarea multor activităţi, ce-i drept, cu nişte restricţii.

Chiar şi aşa, în luna aprilie, de pildă, organizarea unui turneu de tenis de anvergura US Open-ului, mai ales la New York, părea o misiune imposibilă. Astăzi însă, nu numai că oraşul New York are pandemia sub control, dar se joacă şi US Open. Trebuie să precizăm însă că meciurile se dispută în faţa unor tribune goale, iar sportivii trăiesc într-o „bulă“ despre care „Adevărul“ a scris aici.