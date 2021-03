Preliminarii CM 2022 România - Macedonia de Nord 3-2 / Rădoi: "A fost un thriller, ne-a trecut glonţul pe la cap"

"A fost un thriller, mi s-a părut că totul merge prea uşor, ne-a trecut glonţul pe la cap. Vreau să-l felicit pe Goran Pandev, este extraordinar ce face la vârsta lui.Eu am fost în permanentă legătură cu băieţii, cei din staf ştiau principiile. Mă bucur că am putut fi alături de băieţi. Meritul nu este al meu deloc, ci doar al jucătorilor şi stafului. Este o seară minunată, dar în două minute am avut un black out total. Am ştiut că va fi ca la box, cineva va marca. Dacă e să ne luăm după cele 80 deminute de azi la meciul cu Germania, putem spera, dacă ne luăm după cele două minute, nu avem nicio şansă", a declarat Rădoi la Pro TV.

Reprezentativa României a învins, joi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 3-2 (1-0), selecţionata Macedoniei de Nord, în prima etapă a grupei J din preliminariile europene ale Cupei Mondiale din 2022.

România a condus cu 2-0 şi a fost egalată într-un interval de două minute, dar Ianis Hagi a reuşit să aducă victoria înscriind spre final.

Au marcat Florin Tănase ’28, Valentin Mihăilă ’50 şi Ianis Hagi ’86 pentru tricolori, respectiv Ademi ’82 şi Trajkovski ’83 pentru oaspeţi.