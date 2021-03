Preliminarii CM 2022 România - Macedonia de Nord 3-2: Start lansat! VIDEO

joi seara, pe „Arena Naţională“, tricolorii au început cu dreptul drumul pentru calificarea la CM 2022 şi speră, după 5 campanii ratate, să ajungă iar la un turneu final mondial.

Prima veste bună pentru tricolori a fost prezenţa pe bancă a lui Mirel Rădoi. Selecţionerul, testat pozitiv cu coronavirus la 16 martie, a făcut miercuri şi joi două teste, ambele cu rezultate negative, şi a putut fi alături de tricolori.

Tehnicianul a mizat pe o formulă 4-2-3-1 şi l-a ales pe Niţă drept înlocuitor al lui Tărăruşanu, retras de la echipa naţională, în timp ce linia defensivă a fost formată din Ovidiu Popescu (debutant la echipa naţională), Andrei Burcă, Vlad Chiricheş şi Nicuşor Bancu. Chiar dacă a ales să joace cu un singur atacant, Keşeru, primul 11 a fost unul foarte curajos, toţi cei 5 fotbalişti care au format mijlocul echipei, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Dennis Man, Florin Tănase Florinel Coman având valenţe ofensive.

Prima ocazie de a deschide scorul a aparţinut oaspeţilor (minutul 9). dar Nestorovski şi-a bătut joc, de două ori în aceeaşi fază, de şansele avute. Un minut mai târziu, Coman s-a accidentat şi Rădoi a fost nevoit să îl înlocuiască cu Mihăilă.

România a împins jocul în.jumătatea adversă şi a încercat poarta de la distanţă prin Man (17) şi Bancu (18), şuturi care nu i-au dat emoţii lui Dimitrievski. În schimb, la poarta noastră, Burcă l-a scăpat din marcaj pe Pandev, dar lobul acestuia a trecut peste.

Minutul 28 a adus deshidererea scorului. Chiricheş l-a găsit cu o pasă tare, pe jos, pe Tănase. Golgeterul Ligii 1, aflat la limita ofsaidului, a pătruns în careu din preluare, a avut timp să îşi aseze balonul şi l-a executat pe Dimitrievski cu un şut la colţul lung.

28th minute: Romania leads 1:0.



After a mad scramble for the ball, Chiriches gets it and makes a good pass to put Tanase through on goal. Tanase takes his time and scores calmly past Dimitrievski pic.twitter.com/p0zOSsmSpr