Popovici şi-a dezvăluit sursa de inspiraţie: „E genial! Antrenorul îmi trimite metodele lui“

Prezent la podcastul Fair Play, David Popovici a dezvăluit, recent, că sursa sa de inspiraţie în sport e pugilistul Floyd Mayweather (45 de ani). Nu neapărat pentru ce face americanul în ring, unde e neînvins, ci pentru modul în care se automotivează.

„Floyd e un sportiv excelent şi un boxer genial, dar e şi un show-off guy (n.r. – unul care se dă mare). Am urmărit mai mult Floyd sportivul, decât Floyd în ring. I-am urmărit metodele de antrenament şi modul în care se motiva, mi le trimitea antrenorul meu. Să dau un exemplu. Floyd, când se antrenează, el spune <<Sunt cel mai bun! Sunt cel mai tare! Nu mă poate bate nimeni!>>. E o metodă de a-ţi creşte încrederea în sine. Şi uite că are bilanţ de 50-0 în ring. Eu aş putea să spun că sunt cel mai bun, pentru că am ieşit campion mondial, dar nu o spun. Nu e de ajuns să ajungi o dată sau de două ori, ci trebuie să menţii acest standard pe care l-ai ridicat“, a spus Popovici.





Popovici, un 2022 de vis

Mondialele de la Budapesta

*Aur la 100 de metri liber

*Aur la 200 de metri liber

Europenele de juniori de la Otopeni

*Aur la 50 de metri liber

*Aur la 100 de metri liber

*Aur la 200 de metri liber

*Aur la ştafetă 4x100 de metri liber masculin

*Argint la ştafetă 4x100 de metri mixt

Europenele de seniori de la Roma

*Aur la 100 de metri liber

*Aur la 200 de metri liber

Floyd Mayweather are 50 de victorii în 50 de meciuri