Polonia se mândreşte cu un geniu al fotbalului: Ce a realizat Lewandowski în Liga Campionilor

Şi nu e greu de înţeles de ce, când ne uităm la cifrele polonezului. Nu doar la cele din 2021, ci la toate realizările sale, din ultimele sezoane. În Bundesliga, începând din stagiunea 2015-2016, de când a debutat la Bayern Munchen, „Lewa“ n-a scăzut sub 22 de goluri, în cel mai „slab“ sezon pe care l-a avut. În rest, a marcat de la 29 de goluri în sus, terminând campionatul trecut cu un total incredibil: 41 de goluri în 29 de apariţii!

Iar, marţi seară, în Liga Campionilor, „Lewa“ a celebrat meciul său cu numărul 100, în mod încântător! Iată ce spun cifrele despre cel mai bun atacant al lumii, la ora actuală.

*A devenit primul fotbalist din istoria Ligii, care a reuşit un hattrick în partida sa cu numărul 100, în această competiţie.

*Robert a adunat 80 de reuşite în 100 de apariţii în Ligă, în condiţiile în care alte superstaruri, precum Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi, au avut nevoie de mai multe partide pentru a atinge borna de 80 de goluri. Concret, CR7 a ajuns la acest total după 116 partide, iar Leo după 102.

*După cele trei goluri de marţi seară, în poarta Benficăi, Lewandowski are opt reuşite, în total, în faza grupelor. Recordul e deţinut de Cristiano Ronaldo, cu 11 goluri în faza grupelor din 2015-2016. „Lewa“ are şanse bune să-l depăşească pe starul portughez, în condiţiile în care mai are nevoie de patru reuşite, în cele două partide rămase cu Dinamo Kiev (deplasare) şi Barcelona (acasă).

*Şi o contraperformanţă mică pentru vârful polonez: În meciul cu Benfica, el a ratat, în premieră, un penalty în Liga Campionilor. Până marţi seară, bilanţul său era unul perfect: 14 execuţii de la punctul cu var, 14 goluri.

22 de goluri şi două pase de gol a adunat Robert Lewandowski, în 16 meciuri, în toate competiţiile jucate pentru Bayern, în acest sezon.