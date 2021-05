„Pensionarii“ exultă: Jucătorii CFR-ului, ironici după ce au devenit campionii României

CFR e campioana României pentru a 7-a oară în istorie! Şi ceea ce impresionează e că ardelenii tocmai au luat al patrulea titlu la rând. La Botoşani, formaţia din Gruia a făcut o veritabilă demonstraţie de forţă, după cum „Adevărul“ a scris aici.

De acum, e clar: CFR e printre cele mai galonate formaţii din istoria României, iar statisticile confirmă această realitate. După victoria de marţi seară, care i-a făcut campioni, jucătorii CFR-ului au vorbit cu mare entuziasm, la Digi Sport, la interviurile de după meci. Şi au lansat „săgeţi“ către cei care i-au făcut „bătrâni“, nu o dată.

Ce au spus jucătorii CFR-ului?

*Andrei Burcă (fundaş CFR): Mă bucur că mi-am ajutat echipa, am marcat şi cu FCSB, la Giurgiu, am trecut peste momente dificile, când toată lumea ne cataloga că suntem bătrâni, că nu mai avem vlagă, că nu mai avem foame de trofee. Am luat patru campionate la rând, nu ştiu dacă a mai reuşit cineva această performanţă după Revoluţie. Mai ales în aceste condiţii, a fost extrem de dificil. Am jucat din trei în trei zile, am câştigat şi Supercupa, am făcut o demonstraţie de forţă în acest campionat, am demonstrat şi în Liga Europa.

*Mihai Bordeianu (mijlocaş CFR): Sunt fericit că am reuşit o performanţă unică, ca o echipă din provincie să câştige patru campionate la rând. Sunt foarte bucuros că am participat la toate cele patru titluri, chiar dacă în primul şi în ultimul sezon mai puţin. E o fericire de nedescris! Te simţi un fotbalist împlinit să câştigi trofee. Ştiam că ne aşteaptă un meci greu la Botoşani. Oamenii sunt datori să vorbească, dar cred că, de-a lungul sezonului, am avut momente bune şi mai puţin bune, că aşa e viaţa unei echipe. Dar, în final, am demonstrat că suntem bărbaţi, chiar dacă în ultima vreme lumea ne-a făcut praf, că nu mai avem energie, uite că tot noi am ieşit campioni. Încă o dată s-a văzut că, dacă suntem uniţi, nimeni nu ne poate sta în cale. Împrumutul meu se termină pe 30 mai, am contract încă un an la Al Qadisiyah (Arabia Saudită). O să mă întorc acolo şi o să-mi continui cariera la această echipă.

*Mario Camora (fundaş CFR): Ne simţim foarte fericiţi, a fost un sezon foarte greu, cu meciuri din trei în trei zile. Mult sacrificiu! Am intrat, mai înti, în grupele Ligii Europa, iar apoi am câştigat atât Supercupa, cât şi campionatul. Sper ca din următorul sezon să nu mai avem cazuri de coronavirus şi să vină lumea la stadion. Am auzit atâtea despre noi, azi, la final, m-am emoţionat. Ba că suntem bătrâni, ba că nu mai putem. Din nou, echipa asta bătrână, care nu mai poate, a ieşit campioană! N-au fost corecţi faţă de noi. Ce facem noi pentru fotbalul românesc, merităm mai mult respect.