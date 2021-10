Ons Jabeur e ocolită de sponsori! De ce nu poate semna contracte consistente, chiar dacă tocmai a intrat în Top 10 WTA

După ce a devenit prima jucătoare de tenis arabă care a câştigat un titlu WTA şi care a ajuns în sferturile de la Wimbledon, tunisianca va ocupa, începând de azi, locul 10 WTA, performanţă ce reprezintă o nouă bornă istorică.





În ciuda acestor realizări, Jabeur nu este deloc o sportivă comercială, interesul sponsorilor de a fi reprezentaţi de ea fiind unul foarte scăzut. Sportiva a vorbit despre acest fapt imediat după eliminarea din semifinalele de la Indian Wells, lucru pe care îl pune pe seama ţării din care provine: „E diferit să vii din ţara mea, spre deosebire de americani, francezi sau australieni. Am fost refuzată de sponsori din cauza ţării din care vin, ceea ce nu e drept. Nu înţelegeam de ce, dar am acceptat acest lucru, m-am confruntat cu el. Nu am vrut să depind de sponsori sau de oameni cărora nu le pasă de tenis sau de sport în general. Asta mi-a dat curaj să continui şi să îmi îndeplinesc obiectivele, iar acum sunt în Top 10 WTA“, a declarat Ons Jabeur.







Simona Halep s-a confruntat şi ea cu acelaşi timp de situaţie. Constănţeanca a simţit diferenţa de abordare a marilor companii în privinţa sportivilor care provin din ţări mici. Când a ajuns lider WTA, fiind din România, Adidas nu a prelungit înţelegerea cu ea, a jucat la Australian Open fără sponsor şi, ulterior, doar la intervenţia lui Ion Ţiriac, Nike i-a oferit un contract de un milion de euro pe sezon.jabeur