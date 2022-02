Novak Djokovic: „Nu am fost niciodată împotriva vaccinării, dar am susţinut libertatea de a alege”

Novak Djokovic a vorbit, într-un interviu acordat BBC , despre ceea ce s-a întâmplat în Australia şi despre posibilitatea de a rata şi alte turnee de tenis din cauză că nu este vaccinat anti-COVID-19.

Djokovic a menţionat că nu vrea să fie asociat cu gruparea antivaxx, susţinând că este dreptul lui de a alege dacă se vaccinează sau nu împotriva COVID-19.

Întrebat dacă alegerea lui poate duce la ratarea turneelor de la Wimbledon şi French Open, jucătorul de tenis a spus: „Da, acesta este preţul pe care sunt dispus să-l plătesc". El speră, totuşi, ca anumite condiţii de participare să se schimbe în perioada următoare.

Totodată, el a arătat că este dispus chiar să rateze şansa de a deveni statistic cel mai mare jucător de tenis din toate timpurile. „Principiile de luare a deciziilor cu privire la corpul meu sunt mai importante decât orice titlu sau orice altceva. Încerc să fiu în ton cu corpul meu cât de mult pot."

Novak Djokovic a spus despre cele petrecute în Australia că a intrat în această ţară cu o scutire medicală, deoarece şi-a revenit recent după Covid-19.

„Nu am fost niciodată împotriva vaccinării", a declarat el pentru BBC, confirmând că a avut vaccinuri în copilărie, "dar am susţinut întotdeauna libertatea de a alege ceea ce pui în corpul tău".

"Nu am fost niciodată împotriva vaccinării. Înţeleg că, la nivel global, toată lumea încearcă să depună un efort mare pentru a gestiona acest virus şi să vadă, sperăm, încetarea în curând a acestui virus", a mai spus Djokovic în interviul BBC.

El a vorbit şi despre zilele petrecute în izolare în Australia, zile în care a fost „trist şi dezamăgit” de modul în care s-a terminat toată povestea.

Jucătorul de tenis a explicat că cererea sa de scutire medicală a fost făcută anonim şi a fost acceptată de două complete australiene independente. Cu toate acestea, a existat o declaraţie de călătorie separată, care a inclus o eroare.

„De fapt, ceea ce probabil oamenii nu ştiu este că nu am fost deportat din Australia pe motiv că nu am fost vaccinat, sau am încălcat vreo regulă sau că am făcut o eroare în declaraţia mea de viză. Toate acestea au fost de fapt aprobate şi validate de Curtea Federală a Australiei şi de ministrul imigraţiei. Motivul pentru care am fost deportat din Australia a fost pentru că ministrul imigraţiei şi-a folosit autoritatea pentru a-mi anula viza pe baza percepţiei sale că aş putea crea un sentiment antivaxx în ţară sau în oraş, cu care nu sunt deloc de acord", a mai spus Novak Djokovic.

Vă recomandăm şi: