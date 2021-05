Naomi Osaka, anunţ surprinzător pentru organizatorii Roland Garros! Decizia radicală luată de japoneză

Într-o postare publicată pe contul oficial de Twitter, Naomi Osaka a anunţat că nu va participa la nicio întâlnire cu reprezentanţii presei organizate după meciurile de la Roland Garros, motivul invocat fiind impactul negativ al acestora asupra sănătăţii mintale a jucătorilor. Japoneză a explicat că, în multe ocazii, sportiviii sunt hărţuiţi în timpul conferinţelor de presă şi că aceştia pot fi afectaţi de întrebările reprezentanţilor media.

"Vă anunţ că nu am de gând să interacţionez cu presa pe parcursul turneului de la Roland Garros. Foarte des am simţit că oamenii nu ţin cont de sănătatea mintală a sportivilor, iar acest lucru l-am realizat la conferinţele de presă, indiferent dacă am participat la ele sau dacă doar am asistat. Ni se pun întrebări pe care le-am auzit deja de multe ori sau întrebări care ne pot trezi suspiciuni şi nu mai vreau să apar în faţa unor oameni care se îndoiesc de mine. Pur şi simplu nu mă voi pune la dispoziia oamenilor care se îndoiesc de mine. Am urmărit de prea multe ori înregistrări cu sportivi care au cedat nervos după o înfrângere în sala de conferinţe. Cred că întreaga situaţie afectează o persoană aflată la pământ şi nu înţeleg raţionamentul din spatele acesteia Decizia mea nu este o răzbunare împotriva acestui turneu. Dacă organizaţiile cred că pot continua să spună <vorbeşte cu presa sau vei fi amendat> şi continuă să ignore sănătatea mintală a sportivilor, atunci va trebui să mă amuz. Sper că suma considerabilă cu care voi fi amendată va merge către o organizaţie caritabilă pentru sănătatea mintală", a scris japoneza, pe reţeaua de socializare.