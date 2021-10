Motosportul, pe un trend ascendent în România: Bilanţul anului şi planurile pentru 2022

La finele unui sezon plin de peripeţii şi desfăşurat sub semnul restricţiilor epidemiologice, Andrei Stamate, unul dintre piloţii MTS Motorsport România, conturează cel dintâi bilanţ al noii sale echipe.

Cum ai rezuma cel dintâi sezon al vostru?

Andrei Stamate: Sezonul 2021 a fost unul foarte bun pentru echipă, ţinând cont de faptul că a fost primul an, în care am funcţionat în formula actuală. Prietenia şi relaţiile de lungă durată dintre piloţi, staff şi sponsori şi-au spus cuvântul şi au făcut ca toţi piloţii să îşi atingă obiectivele stabilite la începutul sezonului şi anume clasarea în Top10 a tututor piloţilor, atât la clasa STOCK 1000, cât şi la clasa STOCK 300.

Cu ce gânduri ai încheiat anul competiţional?

Cu un feeling pozitiv în ceea ce priveşte viitorul echipei. Începând cu anul viitor, împreună cu oamenii care ne-au fost alături necondiţionat, încă din prima zi, cei de la EXE Software, vom pune bazele unei academii de training pentru copiii care vor să îşi înceapă drumul în motociclismul viteză din România şi, totodată, vom continua să-i susţinem şi să creştem împreună cu cei mai mici piloţi ai echipei, cei de la clasa mezină STOCK 300 şi anume Matei (n.r. Florea, în vârstă de 14 ani) şi Andrei (n.r. Criveanu, 17 ani). De altfel, împreună cu CEO-ul companiei despre care povesteam, Sorin Cosmescu, am hotărât ca atenţia noastră, în sezonul 2022, să meargă dezvoltarea motorsportului, aşadar şi către copii.

Primul an, cel mai greu din viaţa unei echipe

Ce poţi să ne spui despre primul an de funcţionare al echipei? Puncte bune, puncte de lucrat, un rezumat al celor reuşite până acum, dincolo de rezultatele de pe hârtie?

Ca în orice echipă, cred că primul an este cel mai greu. Este anul în care trebuie să reglezi „din mers” problemele organizatorice, cele de comunicare şi cele tehnice. Eu şi Bogdan (n.r. Trufaşu), Team Managerul-ul nostru, ne pregătisem să apară mai multe probleme, decat au fost, de fapt. Şi acest lucru se datorează în principal faptului că între toţi membrii echipei, cat şi între echipă şi sponsori, e în primul rând, o relaţie de prietenie, bazată pe ajutor reciproc, iar acest lucru s-a văzut în momentele mai grele, peste care am putut trece mai uşor.

Care a fost cea mai frumoasă etapă de până acum şi de ce?

Anul acesta, spre deosebire de cei precedenţi, nu pot spune că am avut o etapă anume, care mi-a plăcut mai mult ca restul. Tot anul a fost unul în care s-a mers spre progres, piloţii şi-au îmbunătăţit timpul cursă de cursă, echipa „s-a sudat” de la zi la zi şi automat următoarea zi imi plăcea mai mult ca cealaltă. Cred că este primul an, în care pot spune cu mâna pe inimă că mi-a plăcut de la început până la sfârşit.

Sunt modificări de echipă în pauza competiţională – plecări şi veniri?

În ceea ce priveşte piloţii, plecări cu siguraţă nu vor fi, dar aşa cum am zis, dat fiind faptul că ne vom axa pe dezvoltarea copiilor în acest sport, există posibilitatea să vină unul sau doi piloţi noi, ambii sub 18 ani. Pe partea de sponsorizare şi susţinere avem continuitate - EXE Software ne va fi alături şi sezonul viitor, motiv pentru care le vom fi întotdeauna recunoscători, deoarece au fost primii care au crezut în noi şi în proiectul nostru, iar fără ajutorul lor nu am fi putut ajunge unde suntem astăzi şi nu am fi putut privi în viitor, cu atât mai puţin nu ne-am fi gândit că am putea să dăm mai departe din ceea ce ştim noi către cei mai tineri din acest sport.

Cum va arăta programul echipei, în următoarele luni, până la începerea sezonului următor?

Prima parte a vacanţei de iarnă va fi dedicată relaxării şi revenirii, după un sezon lung şi greu. Începând, însă, cu luna noiembrie, vom avea programul de antrenamente fizice şi nutriţie, combinat cu cel de motocross, atât cât vremea ne va permite. Din martie, odată cu venirea căldurii, vom începe pregătirea şi pe circuitele de viteză, şi pe circuitele de karting, unde ne antrenăm cu niste motociclete Ohvale, special proiectate.

Obiectivele pentru 2022: podium şi formarea de tinere talente

Ce obiective are echipe pentru sezonul viitor?

Pentru sezonul 2022, ne propunem, în primul rând, să putem promova talente noi pe scena motorsportului românesc. Începând de anul viitor, vom pune bazele unei academii, Young Riders Academy, menite să antreneze, să dezvolte şi să pregătească pe toate planurile copiii care îşi doresc să facă istorie în motociclism viteză. Va fi prima academie de acest fel din România, care va avea antrenori acreditaţi, psihologi sportivi, nutritionişti şi antrenor personal, specializaţi pe motociclism viteză. Bogdan Axinte, omul cu care lucrăm deja de un an de zile, va fi partenerul nostru în acest proiect, el fiind primul Performance Coach din România cu acreditare în motorsport. Ne va ajuta mult şi faptul că Bogdan a făcut un an de practică în unul dintre cele mai puternice campionate de motociclism viteză din lume, British Superbike (BSB). Ca performanţă, ne dorim să luăm campionatul la clasa STOCK 300 cu unul dintre piloţi şi să obţinem titlul pe echipe la aceeaşi clasă. Pentru clasa „regină”, STOCK 1000, am vrea să avansăm în clasament şi să ne situăm, la sfârşitul anului, cu ambii piloţi în Top5, sau, de ce nu, chiar pe podium.

Un gând pentru comunitatea de motociclism viteză?

Primul care ne vine în minte şi pe care am vrea să-l spunem tuturor celor implicaţi în motociclismul viteză din România este acela de a-i îndemna să investească în copii, atât în dezvoltarea lor sportivă, cât şi in dezvoltarea lor ca oameni, pentru că ei ne pot asigura un viitor cu performanţe în acest sport.