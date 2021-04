Mircea Lucescu, scos din minţi de fanii lui Dinamo Kiev! Ce le-a strigat românul suporterilor care îl contestă VIDEO

Cel mai galonat antrenor român a făcut minuni la noua sa echipă, încă din primul sezon pe banca tehnică. Astfel, cu patru etape înainte de finalul campionatului, Dinamo Kiev este lider în clasament, cu 55 de puncte, cu 10 mai multe faţă de marea rivală, Şahtior Doneţk, aflată pe poziţia secundă, şi mai are nevoie de doar două puncte pentru a îşi asigura matematic câştigarea titlului, iar în Cupa Ucrainei va juca finala, pe 13 mai, împotriva celor de la Zorya Luhansk. De asemenea, echipa românului a terminat pe locul trei grupa în care a fost repartizată în Liga Campionilor şi a atins optimile de finală ale Europa League. Degeaba, însă! Cei 12 ani petrecuţi la gruparea din Doneţk, echipă cu care a câştigat 22 de trofee, inclusiv opt titluri, se pare că nu pot fi şterşi cu buretele.

Încă din prima zi în care a fost numit la Dinamo Kiev, Mircea Lucescu a intrat în vizorul unei părţi a ultraşilor şi, din acest motiv, într-o primă fază, a şi intenţionat să plece de la echipă, dar a fost întors din drum de fraţii Surkis, patronii grupării. De atunci şi până în prezent, protestele la adresa antrenorului român nu au contenit, un nou episod consumându-se miercuri, la meciul din semifinalele Cupei Ucrainei, cu Ahrobiznes Volocisk. Dacă pe teren Lucescu nu a avut emoţii, echipa sa învingând cu scor de neprezentare, 3-0, lucrurile nu au stat la fel şi cu suporterii echipei din capitala Ucrainei. Fanii liderului, aşezaţi chiar în spatele băncii tehnice, au strigat în repetate rânduri sloganul devenit deja marcă înregistrată „Lucescu, go away!“ (n.r - Lucescu, pleacă!).

Dacă timp de peste opt luni, românul i-a ignorat şi s-a rezumat la a le da replica doar prin intermediul declaraţiilor de presă, de această dată nu a mai rezistat şi, plin de nervi, s-a răţoit la ei: „Voi nu sunteţi Dinamo!“, le-a strigat antrenorul, de patru ori la rând. „Un grup de aşa-zişi suporteri ai lui Dinamo, la fiecare meci, apar cu cagule… Măcar, dacă au de spus ceva şi de protestat, să-şi arate faţa, să vedem cine şi de ce protestează. Pe mine mă interesează echipa, rezultatele, jocul, mă interesa foarte tare ca Dinamo să redevină ceea ce a fost şi să fie din nou o echipă competitivă în campionatul intern şi în competiţiile internaţionale. Sunt 10 inşi care vor să fie protagonişti, să fie mai importanţi decât jucătorii, decât preşedintele clubului. N-au nicio legătură cu această echipă“, a comentat Mircea Lucescu, după meci.

Ultrasi Dynama planowali zwyzywać Lucescu z bliższej odległości już od dawna. Do tej pory byli ledwo słyszalni, udało się im to w Tarnopolu. Rumun radzi sobie z tym dobrze, ale nie jest to dl niego proste. Dobrze, że to tylko mała grupka. pic.twitter.com/K3buAZniOD