Mihai Leu, afectat de accidentul din timpul raliului de la Târgu Mureş, unde un copil a fost lovit. Ce a declarat pilotul

"Am pus frână, înainte de un viraj, a plecat maşina foarte tare pe frânare, am încercat să redresez dar nu am reuşit în măsura în care am sperat. Am lovit un gard şi acel parapet s-a dus peste câţiva oameni, din păcate un copil este lovit. Are o tăietură la picior. Am vorbit cu mama lui, era puţin speriat. Îmi pare nespus de rău, este ceva incredibil. Sper să ne împrietenim, asta e cel mai frumos, să îi fac şi eu un cadou. El, săracul, de asta a venit la cursă, să vadă maşinile. Am vorbit şi cu părinţii lui", a declarat presei pilotul.