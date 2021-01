Managerul spitalului ”Victor Babeş”, reacţie dură după acuzaţiile aduse de Olăroiu: ”Nu pot să ofer scuze în public!”

Pe durata stării de urgenţă, dar şi după încheierea acesteia, aflat în China, Oli a asigurat, zilnic, prânzul cadrelor medicale de la spitalul bucureştean. Apoi, când a avut nevoie de ajutorul oamenilor de aici, antrenorul susţine că i s-a întors spatele. *În momentul respectiv, când doctorii erau în carantină şi trebuiau să stea la spital închişi, am discutat şi aveau nevoie de această susţinere. Eu m-am angajat să fac lucrul acesta, pe toată durata aceea, până în iunie, iulie. Au fost câteva luni din martie... Restaurantul a fost închis şi a funcţionat doar pentru a livra mâncare doctorilor. Gratis, bineînţeles. Iar, când a fost nevoie şi am avut un caz de COVID în familia mea, nimeni n-a mai ţinut cont că eu i-am ajutat. Nimeni! Nici măcar... Au avut alţii grijă de cel bolnav. Cei pe care nu i-am ajutat. Iar cei pe care i-am ajutat nici măcar nu mi-au mai răspuns! Problema recunoştinţei e atunci când o aştepţi. Dacă nu aştepţi recunoştinţă de la oameni, nu te poate afecta. N-ai cum să fii dezamăgit!", au fost declaraţiile incriminatoare ale tehnicianului.

Replica managerul spitalului bucureştean ”Victor Babeş” nu a întârziat să apară şi pune lucrurile într-o lumină diferită. Emilian Imbri susţine nu are procese de conştiinţă şi consideră că nu sunt motive pentru care ar trebui să îşi ceară scuze. ”A fost vorba despre o neînţelegere. Dumnealui urma să ne sune dacă acceptă să facem consultul şi nu a mai sunat. Nu facem din asta un subiect de discuţie. Suntem aici o echipă de câteva sute de oameni care nu ne-am gândit vreodată să refuzăm un ajutor. Sunt peste 10.000 de oameni care au trecut prin spitalul acesta, cunoscuţi sau necunoscuţi. Şi nimeni nu... Cum adică să refuzi să ajuţi pe cineva? Eu nu pot să ofer scuze în public. Şi eu aş fi fost dezamăgit dacă trăiam cu impresia că medicii nu m-au ajutat, dar rămâneam doar cu dezamăgirea. Era normal şi firesc să vorbim amândoi şi să rezolvăm situaţia. Deci, dumnealui aştepta telefonul meu, eu am aşteptat telefonul dânsului. Am sunat după două zile să văd ce se întâmplă şi dumnealui, dezamăgit, nu mi-a răspuns. Asta se poate verifica””, a declarat Imbri, potrivit Pro Sport.