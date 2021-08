Lucescu, un „zeu“: Discurs impresionant al şefului Dinamo Kiev după externarea românului din spital

Mircea Lucescu are „bagheta magică“! Pentru că, sub îndrumarea sa, Dinamo Kiev a renăscut, în Ucraina. A câştigat tot pe plan intern, în stagiunea precedentă, titlul, Cupa Ucrainei şi Supecupa Ucrainei, iar în Europa s-a calificat în grupele Ligii Campionilor, după o absenţă de patru ani.





Iar acum Dinamo Kiev continuă să defileze în întrecerea internă. Chiar dacă în primele partide nu l-a avut pe Lucescu pe bancă, în condiţiile în care românul a petrecut peste 20 de zile în spital, cu mai multe probleme de sănătate.





Sâmbătă însă, „Il Luce“ a fost pe bancă, în premieră, în actuala ediţie de campionat. Iar Dinamo Kiev a spulberat Kolos Kovalivka, locul 13 din 16 în Ucraina. După şase etape, Dinamo Kiev e lider cu 16 puncte. Podiumul e completat de Şahtior Doneţk (13 puncte) şi de Dnipro (13 puncte).





Pornind de aici, potrivit Telekom Sport, preşedintele lui Dinamo Kiev, Igor Surkis, a subliniat importanţa lui Mircea Lucescu şi modul în care acesta a revigorat echipa, de când a fost instalat pe bancă.





Ce a spus Igor Surkis?





*Fără Lucescu, am pierdut, 0-2, în faţa celor de la Kolos exact acum un an. Şi ne-am bucurat că am ocupat locul doi, când Desna şi Zorya au făcut 1-1. Diferenţa e uriaşă. Atât fanii, cât şi specialiştii pot vedea acest lucru. Toată lumea vede. O echipă complet diferită. O echipă matură, care ştie ce vrea pe teren. Nu totul funcţionează, dar băieţii se străduiesc să crească. E cel mai important.





*Slavă Domnului că Lucescu s-a întors după o lungă boală. Nimeni nu credea că va dura atât de mult. A petrecut 24 de zile în spital. Acum e bine. Va merge acasă timp de 3-4 zile, apoi se va întoarce şi va pregăti echipa.