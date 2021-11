La Rangers se câştigă bine! S-a aflat salariul lui Ianis Hagi

The Boot Room a explicat ce se întâmplă cu Ianis Hagi în aceste zile, precizând în acelaşi timp şi ce salariu are jucătorul care a reuşit în cele 14 meciuri din acest sezon 2 goluri şi 3 pase decisive. Presa din Scoţia a dezvăluit că internaţionalul român este recompensat anual cu aproape 1.3 milioane de euro. Hagi jr. ar putea părăsi Rangers pentru 20 de milioane de euro, după ce a ajuns în Regatul Unit pe mai puţin de 4 milioane. Echipa la care s-ar putea transfera? AS Roma. ”Cred că dacă li se va oferi această sumă de bani, cei de la Rangers vor accepta”, a spus pentru Football Insider, Danny Mills, fost fundaş în Premier League şi în naţionala Angliei.