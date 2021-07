JO 2020 Tokyo: România îşi schimbă sportul naţional! Cum arată clasamentul all-time al medaliilor olimpice

La cum arată sportul românesc, în momentul de faţă, canotajul va deveni, aproape sigur, proba olimpică în care stăm cel mai bine, detronând gimnastica, în clasamentul medaliilor.

Iar Jocurile Olimpice de la Tokyo confirmă această schimbare care se prefigurează. După trei zile de „secetă“, după argintul cucerit de spadasina Ana Maria Popescu, bărcile României au făcut valuri, la „Sea Forest Waterway“. care găzduieşte probele de canotaj.

Mai întâi, a fost aurul cucerit de Simona Radiş (22 de ani) şi Ancuţa Bodnar (22 de ani), în proba de dublu vâsle. Vicecampioane mondiale în 2019, la Linz, Radiş şi Bodnar au făcut o cursă formidabilă, încheiată cu timpul de 6:41.03. Un nou record olimpic, după ce precedentul a stat în picioare din 2012 (6:44.33 - Marea Britanie). Româncele au condus cursa cap-coadă, câştigând, detaşat, înaintea echipajelor din Noua Zeelandă (6:44.82) şi Olanda (6:45.73).

Aceasta e prima medalie de aur pentru România, la dublu vâsle feminin, după 37 de ani. Până la triumful cuplului Radiş - Bodnar, o asemenea performanţă fusese realizată, ultima dată, la JO 1984, la Los Angeles. Atunci, Elisabeta Lipa şi Mărioara Popescu au ajuns pe prima treaptă a podiumului olimpic.

„Înainte de cursă, am vorbit una cu cealaltă, adevărul e că am avut emoţii, pentru că, în subconştient, mereu apar gânduri negative, chiar dacă n-ar trebui. Am avut însă tăria să le gestionăm bine. Am vorbit cu Ancuţa şi am spus să dăm până la finiş o lovitură în plus. Mereu împreună, orice s-ar întâmpla! Pentru că asta facem mereu şi o facem bine“, a spus Simona Radiş povestea cursei.

„Simt fericire şi eliberare, pentru că au fost doi ani în care am muncit enorm de mult şi am reuşit să aducem acest rezultat mult dorit de noi şi de toată lumea. Această medalie e minunată, încă nu realizez ce s-a întâmplat, cred că mai am nevoie de câteva ore ca să-mi dau seama că da, noi am luat medalia de aur şi mergem acasă cu ea. Suntem fericite“, a completat Radiş.

Şi băieţii au scris istorie

La scurt timp după triumful fetelor, a venit şi argintul cucerit de echipajul de patru rame masculin, fără cârmaci, compus din Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Constantin Berariu şi Cosmin Pascari. Românii au făcut o finală magistrală şi au terminat pe 2, cu timpul de 5:43.13, după Australia (5:42.76), însă înaintea Italiei (5:43.60). Aceasta e prima medalie pentru România într-o probă masculină de canotaj după JO de la Barcelona din 1992.

„Chiar a fost cea mai frumoasă zi din viaţa mea. Mă bucur că am obţinut această medalie. Am muncit foarte mult pentru ea. Sper ca, la Paris (n.r. - la JO 2024), să luăm medalia de aur“, a declarat Ştefan Constantin Berariu. Care a fost completat de colegul său, Mugurel Semciuc: „La finish n-am realizat cât de puţin mai aveam ca să-i întrecem pe australieni. Dacă mai aveam 5-10 metri, câştigam cursa. Dar suntem fericiţi pentru această medalie, pentru că am muncit foarte mult. Am aflat de medalia fetelor, înainte să ieşim pe apă şi asta ne-a motivat! Această medalie merită din plin toată munca şi toate eforturile. Mie încă nu-mi vine să cred. Suntem o barcă foarte tânără, media e de 23 de ani. Suntem motivaţi să participăm şi la următoare ediţie a Jocurilor Olimpice“.

Topul sporturilor olimpice pentru România

Sport Aur Argint Bronz Total

Gimnastică 25 21 26 72*

Canotaj 20 11 9 40

Atletism 11 14 10 35





*În alcătuirea ierarhiei se ţine cont, în primul rând, de calitatea medaliilor, nu de cantitatea lor.