JO 2020 Tokyo, fotbal: Cornel Dinu, oripilat de ce am ajuns: „Mi-a fost ruşine că sunt român!“

Nu doar că România a fost pulverizată de Coreea de Sud (0-4), dar scorul final ne-a şi aruncat într-o situaţie extrem de dificilă.





Pe scurt, am pierdut la un scor atât de mare, încât, în acest moment, avem cel mai slab golaveraj din grupă. Şi doar victoria, cu Noua Zeelandă (miercuri, ora 11.30, TVR 1, Eurosport), ne-ar mai duce în următoarea fază a competiţiei.





Aşa cum era de aşteptat, au curs reacţiile virulente după eşecul tricolorilor din partida cu Coreea de Sud. Iar Cornel Dinu, un tip acid, a dat de pământ cu naţionala olimpică, în două intervenţii, la Telekom Sport şi la GSP Live.





Ce a spus Cornel Dinu?





*Nu ştiu de când nu am mai văzut o aşa de mare diferenţă de capacitate de joc. Stai cu mâna pe piept, se termină imnul şi după aia îţi dai două perechi de palme pe faţă că te-ai apucat de fotbal. După aia, îţi dai două perechi de palme, Domne, de ce m-am apucat de chestia asta, că ăştia ne-au luat şi tricourile, ne-au luat tot.





*Mie mi-a fost ruşine, uitându-mă la jocul acesta, că am jucat fotbal şi că, după mine, vin nişte compatrioţi total depărtaţi de ceea ce înseamnă minime cunoştinţe de evoluţie în acest joc. Ce om căuta noi în jocul ăsta, că ăştiau ar fi trebuit să ne dea 10. Nenorocirea e că la noi se mimează fotbalul.





*Am văzut până la 2-0, după care mi-a fost frică să nu se termine 10-0 şi m-am mai culcat o oră cu câinii, ca să pot să prind chinurile de după-amiază din campionatul intern. Când am văzut că e un fel de şoarecele cu pisica, m-am speriat la ce nivel am putut să ajungem.





*De mult n-am mai văzut o atât de mare diferenţă, din toate punctele de vedere, între două echipe, înfiorător de departe de un fotbal mediu acest meci. Mi-a fost ruşine că sunt român, asistând la această partidă.





*A fost o diferenţă de educaţie fotbalistică uriaşă între noi şi Coreea, care pe mine m-a înspăimântat.