Iordănescu: Jocul ne-a arătat că România are caracter, că România are viitor. Faptul că a venit un progres de la joc, la joc mie îmi dă şi mai multă încredere

“O seară bună pentru noi. Jocul ne-a arătat că România are caracter, că România are viitor. Cu trei jocuri în şapte zile, faptul că a venit un progres de la joc la joc mie îmi dă şi mai multă încredere pentru viitor. Îi felicit pe băieţi, e în totalitate victoria lor. Aveam nevoie de acest moment pentru că altfel poţi să construieşti când fondul este bun. Eu am venit şi continui munca lui Cosmin şi a lui Mirel şi încerc să pun în fiecare zi o cărămidă. Am arătat foarte bine azi, vom vedea cum vom gestiona jocul final. Sută la sută a fost decizia mea cine execută penaltiul”, a spus Iordănescu la Antena 1.

El a precizat că România s-ar fi putut desprinde la 2-0 în prima repriză. “O primă repriză foarte bună din toate punctele de vedere, cred că puteam să închidem repriza cu 2-0. Repriza a doua am pierdut un pic din energie. Chiar dacă adversarul şi-a creat ocazii şi noi am avut ocazii. Niţă salvator, dar apreciez efortul întregii echipe. E seara lor, a băieţilor, e meritul lor. Azi am produs clar infinit mai mult fotbal decât în primul meci, din Muntenegru. Le mulţumesc tuturor celor care au avut şi au încredere în noi”.



Reprezentativa României a învins, sâmbătă seară, pe stadionul Giuleşti, cu scorul de 1-0 (1-0), selecţionata Finlandei, în etapa a treia a Grupei 3 din Divizia B a Ligii Naţiunilor. Acest succes vine după două înfrângeri în primele etape.

Golul a fost marcat de Bancu, în minutul 30.