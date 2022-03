Haţegan, prima reacţie după ce a suferit un infarct: Apel lansat prin intermediul site-ului federaţiei

Ovidiu Haţegan a fost operat deja şi, potrivit declaraţiilor care au apărut în această dimineaţă , centralul FIFA are o stare stabilă şi chiar se poate plimba.

„Acum mă simt bine, totul este în regulă, sunt în continuare sub supraveghere medicală. Doresc să mulţumesc staff-ului medical care m-a îngrijit şi tuturor celor care mi-au transmis mesaje şi gândurile lor bune. În momentele acestea am nevoie de linişte, aşa că am rugămintea să îmi fie respectată intimitatea“, a spus Haţegan pentru frf.ro.