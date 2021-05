Halep zburdă al Madrid! Simona, o nouă prestaţie dominantă, se califică în optimi

Simona a încheiat partida cu 19 lovituri câştigătoare, faţă de doar 11 ale adversarei în timp ce raportul greşelilor neforţate a fost 24-23.

"A fost din nou un meci bun. A fost aproape la fel (n.r. - precum cel din primul tur), dar am fost concentrată cu adevărat în ultimul game şi am vrut să-l termin. Cred că ea a jucat foarte bine în setul al doilea. E o victorie mare şi sunt foarte fericită de asta. Mă simt ca acasă când joc aici şi e întotdeauna o plăcere să revin mereu la Madrid, la Caja Magica. Mă bucur de timpul petrecut aici, am oameni frumoşi în jurul meu, care mă susţin, deci este foarte bine să fiu aici", a declarat Halep, la interviul de pe teren.