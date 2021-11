Halep îşi recunoaşte marea greşeală: De ce s-a tot accidentat în 2021

Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) a făcut, de curând, o mutare spectaculoasă în stafful ei, după cum „Adevărul“ a scris aici. Concret, constănţeanca l-a „furat“ pe Teo Cercel (preparator fizic) din echipa Soranei Cîrstea (31 de ani, 38 WTA).





De fapt, vorbim despre revenirea lui Cercel, alături de Halep. Pentru că preparatorul fizic a fost cel mai longeviv om din stafful Simonei până când aceasta, supărată în timpul Australian Open 2020, a luat decizia de a renunţa la colaborarea cu el, după primul Grand Slam al anului. Rămasă fără un om atât de important, care se ocupa de pregătirea ei fizică, Halep a plătit un preţ înfiorător de mare: s-a tot accidentat în 2021 şi a ratat, pe rând, French Open, Wimbledon şi Jocurile Olimpice de la Tokyo.





Prin comparaţie, Sorana Cîrstea, avându-l pe Teo Cercel alături de ea, a bifat un 2021 foarte bun, în care a ajuns de pe locul 71 în lume pe 38.

Acum însă, Halep a reuşit să se împace cu omul pe care l-a îndepărtat în 2020 şi, într-un interviu acordat pentru Digi Sport, a avut puterea de a-şi recunoaşte greşeala în momentul despărţirii de Teo Cercel.





Ce a spus Simona Halep?





*Este un om deosebit (n.r. - Teo Cercel), care m-a ajutat foarte mult. Sunt 7-8 ani lucraţi împreună şi mă bucur să-l am, din nou, în echipă. A revenit acasă, aşa i-am spus şi a început să râdă. Este exact ce-mi trebuie. Pot să spun că i-am simţit lipsa şi poate aş fi gestionat mult mai bine anumite chestii şi nu aş fi ajuns la accidentări atât de grave, dar atunci când se întâmplă consider că se întâmplă cu un motiv. Nu mai vreau să mă gândesc la lucrurile negative din trecut.





*Am făcut tratament după turneul de la Linz, n-a fost o accidentare gravă, dar n-am vrut să risc nimic. Îmi doream foarte mult să am o perioadă de „off-season“ complexă. A fost o decizie bună că m-am oprit la momentul acela. Acum sunt bine. Am început de o săptămână să mă antrenez.





*Încerc să fiu mai bună decât am fost şi mă uit cu încredere către 2022, pe care îl aştept cu mare drag, pentru că anul acesta n-am jucat prea mult. Am nevoie de meciuri oficiale. Sper ca în primele luni din 2022 să am cât mai multe meciuri şi să ajung la nivelul de încredere pe care îl aveam în trecut.





Programul primelor turnee din 2022





*2-9 ianuarie: Adelaide International 1 (WTA 250)





*3-9 ianuarie: Melbourne Summer Events (două turnee WTA 250)





*9-15 ianuarie: Sydney Tennis Classic (WTA 500)





*9-15 ianuarie: Adelaide International 2 (WTA 250)





*17-30 ianuarie: Australian Open (Grand Slam)





*Simona Halep încă n-a anunţat în ce competiţii va evolua înainte de Australian Open