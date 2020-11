Halep, dezvăluiri dureroase despre cum a fost şicanată de FRT! Reacţia acidă a Ruxandrei Dragomir

Fostul număr 1 WTA a declarat că în anul 2011, după ce a anunţat că nu va putea participa la Fed Cup, i s-a spus că nu mai are voie să se antreneze la Centrul Naţional de Tenis. Sportiva din Constanţa a ţinut să precizeze că nu a cerut niciodată nimic de la FRT şi că nu a luat nicodată bani de acolo. În februarie 2011, Simona se afla pe locul 61 în clasamentul mondial şi FRT era condusă de Ruxandra Dragomir.

„De la FR Tenis nu am luat niciun ban nici că am jucat Fed Cup, educaţia mea şi spiritul meu de sportiv total pentru performanţă a fost ca eu să joc pentru România fără nimic. Şi am jucat din tot sufletul de fiecare dată. Am jucat şi cu gleznă ruptă şi cu spate blocat, am jucat cu multe chestii. Dar am fost şi criticată că nu m-am dus în anumite meciuri. Da, recunosc că am hotărât să nu mă duc la anumite meciuri pentru că eram foarte obosită. Am spus că dacă se duce altă jucătoare sută la sută aptă o să facă o treabă mai bună. Şi s-a adeverit că aşa a fost. Şi au câştigat meciuri şi au promovat, am promovat cu toată echipa. Am avut şi sponsori care au fost foarte importanţi în viaţa mea. Cât despre federaţie, am avut şi momente mai puţin bune, să spun aşa. Şi o să menţionez pentru prima dată în viaţa mea: în 2011, când am jucat turul trei pentru prima dată la un Grand Slam, în Australia, trebuia să vin în februarie acasă şi să joc în Fed Cup. Am făcut ruptură la abdomen şi am anunţat dinainte că nu o să pot să particip pentru că am ruptură, o să trag cât pot la Australian Open şi după aceea o să îmi iau o pauză. Şi mi s-a comunicat că nu mai am voie să mă antrenez la Centrul Naţional de Tenis. Au fost momente foarte grele, pe care eu le-am ţinut oarecum în mine, dar a venit momentul să o şi spun, pentru că acum zâmbesc, nu mă mai afectează. Dar m-au afectat atunci când s-a întâmplat, aşa că eu de la federaţie nu am cerut niciodată nimic şi nici nu am aşteptat, pentru că am avut susţinere din toate părţile, am fost susţinută mai ales de familie, şi mi-a plăcut efectiv să joc Fed Cup. Şi îmi dau sufletul pentru că tot ce mi-am dorit în afară de cariera mea individuală a fost să câştigăm cupa”, a spus Halep.

prosport.ro, şefa FRT de la acea vreme, Ruxandra Dragomir, a declarat că nu îşi mai aduce aminte de cele povestite de Simona şi a ţinut şă îi reamintească jucătoarei de tenis că ea ar fi fost cea care a nominalizat-o în premieră la echipa de Fed Cup. Contactată deşefa FRT de la acea vreme, Ruxandra Dragomir, a declarat că nu îşi mai aduce aminte de cele povestite de Simona şi a ţinut şă îi reamintească jucătoarei de tenis că ea ar fi fost cea care a nominalizat-o în premieră la echipa de Fed Cup.