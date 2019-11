FOTO Suedezii desconsideră deplasarea în România: Ultima lor decizie a lăsat şi FRF cu gura căscată

Suedia lasă impresia că desconsideră crucialul meci cu România! Chiar dacă, într-adevăr, jocul prestat de nordici a fost mai bun decât cel al tricolorilor în aceste preliminarii, în acest moment, diferenţa între locul 2 şi 3, adică între calificare şi necalificare, e una minimă, de un punct.

Ceea ce înseamnă că după „dubla֧“ care va încheia preliminariile, situaţia se poate inversa: România poate termina pe 2, iar Suedia pe 3. În mod bizar însă, declaraţiile şi deciziile nordicilor sunt demne de o trupă care fie că deţine deja biletele pentru turneul final, fie că are un avans considerabil în clasament faţă de principala contracandidată la calificare.

Această atitudine ciudată a devenit evidentă, chiar de luna trecută, imediat după partidele din etapa a 8-a. Atunci, România şi Norvegia au remizat la Bucureşti, iar Suedia şi Spania, la Stockholm. Ambele întâlniri s-au încheiat cu acelaşi scor: 1-1. A surprins însă declaraţia uşor arogantă a mijlocaşului Emil Forsberg: „Va fi amuzant să mergem la Bucureşti şi să câştigăm. Am mai disputat astfel de meciuri în trecut şi suntem obişnuiţi. Nu vom avea probleme“.

Această afirmaţie pare ciudată şi pentru că, în prima etapă din grupa F, Suedia a învins, într-adevăr, România, scor 2-1, însă, pe final, a cam „tremurat“ pentru victorie, tricolorii având marile ocazii.

Îşi prezintă tricourile la Bucureşti

Ca şi cum declaraţia bizară a lui Forsberg nu era suficientă, a urmat, la începutul săptămânii, şi o mutare ciudată, ce-i drept gândită de sponsorul tehnic al suedezilor, firma Adidas. Nemţii au prezentat tricourile pregătite pentru Euro 2020 pentru nouă echipe naţionale pe care le sponsorizează: Germania, Ţara Galilor, Ungaria, Irlanda de Nord, Belgia, Spania, Rusia, Scoţia şi Suedia.

„Adidas lansează tricourile de joc pentru UEFA Euro 2020, în spiritul artei şi al fotbalului. Pentru a marca aniversarea a 60 de ani a competiţiei, UEFA Euro 2020 va avea loc în 12 ţări fiind unul dintre cele mai complexe turnee de până acum. Pentru a marca acest moment, adidas a creat o emblemă specială pentru fiecare tricou şi fiecare meci. Mesajul gravat pe emblemă este scris în limba ţării gazdă şi are o formă similară cu cea a stadionului pe care va avea loc meciul“, e un fragment din comunicatul firmei germane, care a precizat că tricourile vor fi purtate de naţionalele sponsorizate în meciurile din această etapă a preliminariilor. Ceea ce înseamnă că suedezii îşi vor prezenta noul echipament de joc (foto, jos) chiar pe „Arena Naţională“.

Unele echipe vor sta cu tricourile în faţa televizorului

Decizia celor de la Adidas de a lansa tricourile pentru Euro 2020 încă de acum e una greu de înţeles, în condiţiile în care pe lista naţionalelor menţionate de nemţi în comunicat apar echipe care fie că n-au nicio şansă de calificare la turneul final, fie că au nevoie de un miracol ca să prindă unul dintre primele două locuri în grupa lor!

Dacă Belgia, Spania şi Rusia sunt deja calificate la Euro 2020, iar Germania are şi ea şanse mari de a ajunge la turneul final, în schimb, Scoţia (eliminată deja din cursă în grupa I), Ţara Galilor (penultimul loc în grupa E), Irlanda de Nord (pe 3 în grupa C, după Germania şi Olanda), Ungaria (locul 2 în grupa E, la doar două puncte în faţa Slovaciei) şi Suedia (pe 2 în grupa F, la un punct în faţa României) pot rămâne cu tricourile de Euro 2020 în faţa televizorului în vara anului viitor!

Abia aştept să lupt alături de colegi şi de suporteri la Campionatul European! Alexander Isak atacant Suedia

Şi FRF e şocată de decizia suedezilor

Oficialii Federaţiei Române de Fotbal au rămas şi ei cu gura căscată, atunci când au aflat că nordicii îşi vor prezenta tricourile de Euro 2020 pe „Arena Naţională“, în condiţiile în care, după meciul de vineri, trupa pregătită de Janne Andersson poate cădea pe 3, poziţie care te lasă acasă! „Noi n-am fi făcut acest lucru“, a spus preşedintele Răzvan Burleanu. Iar vicepreşedintele Comisiei Tehnice a FRF, Aurel Ţicleanu, s-a arătat şi el foarte surprins de decizia suedezilor. „Îi văd pe suedezi...e incredibil că îşi probează tricourile de la Campionatul European. Mi-e să nu se fi grăbit puţin. Pentru că eu, dacă e să mă gândesc la meciul nostru cu Norvegia, am văzut un spirit de echipă cum n-am mai văzut de mult, împotriva unei echipe extrem de puternice. Norvegia are nişte jucători foarte tineri şi foarte buni şi, înainte de orice, are o echipă care, în scurt timp, va fi o nucă foarte tare pentru mulţi. Eu cred că Norvegia e peste Suedia. N-are experientă. Deci eu îi văd peste. Dacă batem (n.r. – Suedia), din punct de vedere mental vom fi cu Spania la înălţimea jocului“, a spus Ţicleanu la Digi Sport.

