Fotbalist adevărat: Rivaldo, discurs impresionant despre Radu Drăguşin

Rivaldo e convins că Radu Drăguşin are toate şansele să devină un fundaş de top în Serie A. Fostul Balon de Aur a vorbit şi despre antrenorul Andrea Pirlo, viitorul lui Lionel Messi şi eliminarea sa din Supercupa Spaniei, după un cartonaş roşu, primit în minutul 120.

Mai întâi însă, ambasadorul Betfair s-a referit la tânărul Radu Drăguşin, care şi-a făcut debutul la echipa mare a lui Juventus, în luna decembrie, şi a fost chiar titular în recentul meci de cupă cu Genoa, în care a avut o evoluţie lăudabilă. Rivaldo a subliniat faptul că aducerea unui fotbalist atât de tânăr la un club atât de mare spune multe despre talentul său.

„Drăguşin e încă foarte tânăr şi are un viitor strălucit în faţă. Faptul că a venit în Italia atât de devreme ar putea fi esenţial pentru creşterea şi adaptarea sa la un club mare şi la o ligă precum Seria A. Deci, el trebuie să continue să lucreze şi să profite de această şansă de a ajunge la un club mare la o vârstă fragedă“, a spus Rivaldo.

Brazilianul a vorbit şi despre experienţa pe care Drăguşin o poate căpăta, jucând alături de fotbaliştii lui Juventus: „Poate învăţa atât de multe de la jucători precum Chiellini, Bonucci sau Buffon. Şi, în felul acesta, poate deveni un mare fundaş în viitor“.

Rivaldo a vorbit pentru Betfair şi despre fostul său coechipier, Andrea Pirlo, analizând rolul său de manager al lui Juventus. „Sincer, nu mă aşteptam ca Pirlo să devină antrenor după retragerea ca fotbalist. Dar e o persoană grozavă şi cred că va deveni un manager foarte bun“, a declarat brazilianul de 48 de ani.

„Faptul că Pirlo antrenează la Juve poate fi şi bun, dar şi rău. A face un astfel de salt, atât de devreme în cariera sa managerială, poate fi văzut ca o mişcare riscantă. Mai are multe de învăţat şi Juventus e o responsabilitate mare. Lucrurile nu merg atât de bine în acest moment, cu AC Milan şi Inter menţinându-se puternic în fruntea clasamentului, dar mai e timp ca Juve să recupereze şi să câştige încă o dată Scudetto“, a spus Rivaldo (foto, jos).

PSG ar fi o opţiune excelentă pentru Lionel Messi

„Leonardo, directorul sportiv al lui PSG, a mărturisit că această formaţie e interesată să-l aducă pe Lionel Messi, în această vară, când îşi va încheia contractul. În plus, clubul are acum un manager argentinian (n.r. - Mauricio Pochettino), iar Messi ar ajunge alături de prietenul său, Neymar, aşa că are câteva motive să spună da în cazul în care va veni o propunere“, a fost de părere Rivaldo, atunci când a speculat pe seama viitorului lui Messi.

„În Ligue 1, Leo ar putea străluci fără probleme, deoarece e un campionat mai slab, comparativ cu La Liga sau Premier League, lucru care i-ar permite, de asemenea, să-şi gestioneze mai bine antrenamentele fizice pe tot parcursul sezonului pentru a intra în formă în Liga Campionilor“, a adăugat fostul internaţional brazilian.

„Din punct de vedere financiar, puţine cluburi îl pot plăti pe Messi mai bine decât PSG, aşadar cred că ar fi o opţiune excelentă pentru el să ajungă să joace în Franţa. Pe de altă parte, fotbalul francez ar beneficia mult, de asemenea, de pe urma prezenţei lui Messi, în ceea ce priveşte presa şi sponsorii, devenind o nouă forţă, după ce a pierdut teren în faţa altor campionate, cum ar fi Bundesliga sau Seria A“, a continuat Rivaldo.

Eliminarea lui Messi se poate întâmpla oricui

„S-au scris multe despre eliminarea sa în meciul pierdut de Barça, în Supercupă, în faţa celor de la Bilbao, menţionându-se că ar putea fi frustrat din cauza statutului actual al clubului, dar eu nu văd lucrurile ca fiind aşa. În ciuda faptului că a fost prima sa eliminare la Barcelona şi chiar ştiind că e ceva atipic pentru el, cred că putem avea cu toţii zilele noastre proaste şi dreptul de a ne pierde, din când în când, cumpătul. Modul în care s-a încheiat meciul din Supercupă pentru Barcelona, cu victoria scăpată printre degete pe final, a fost suficient de frustrant şi, după câteva momente de confruntare cu un adversar, Messi a exagerat cu braţul. Asta explică situaţia, nu alte lucruri de pe teren. N-aş acorda prea multă importanţă acestui episod, căci e ceva se întâmplă frecvent în fotbal, iar Messi nu e un extraterestru. Are şi el sentimente şi astfel de lucruri se pot întâmpla oricui“, a încheiat Rivaldo.

