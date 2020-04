File de istorie. Ziua în care Bjorn Borg a fost înfrânt: cum a fost „ucisă“ în faşă tentativa sa de revenire în 1991

Se împlinesc, astăzi, 29 de ani de la momentul în care Monte Carlo îl întâmpina în urale pe Bjorn Borg. Armata de fani se reunise şi, potrivit „LA Times“, l-a primit pe sextuplul campion de la Roland Garros cu scandări armonioase: „Vive Le Roi! Long Live the King!“. De partea cealaltă a fileului însă, pe Borg îl aştepta un spaniol, specialist al suprafeţei roşii fără palmares impresionant, pe nume Jordi Arrese, aflat la vârsta la care Borg pusese racheta în cui - 26 de ani.

Borg îşi făcea apariţia pe teren de parcă nu trecuseră opt ani, cu aceleaşi plete blonde ce furaseră inimile femeilor de-a lungul şi de-a latul pămâtului, siluetă atletică pusă perfect în ramă de vechiul echipament Fila, bentiţa marcă-înregistrată, chipul încremenit într-o mină ce nu trăda vreo emoţie şi rachetă cu cadru de lemn, scoasă din uz în tenis la începutul anilor '80. Fanii au amuţit însă în scurt timp: Bjorn Borg nu a avut nicio şansă pe teren, cu racheta sa lipsită de forţă comparativ cu cea din grafit. Arrese l-a învins categoric, 6-2, 6-3.

„Nu prea am ştiut ce să fac cu mingea“

Presa a fost dură cu Bjorn Borg. „LA Times“ titra: „Nimic regal în înfrângerea de la revenirea lui Borg“, iar adjectivele folosite pentru a descrie scorul erau unele de neimaginat pentru un campion de talia suedezului cu 11 titluri de Mare Şlem în palmares.

„Cu siguranţă, înfrângerea se datorează faptului că nu am jucat vreun meci în ultimii opt ani. El a jucat bine, tenis solid de pe linia de fund a terenului, iar eu nu prea am ştiut ce să fac cu mingea. Ca să joci zilele astea trebuie să fii foarte puternic“, se apăra Bjorn Borg, vorbind cu presa, dar parcă şi cu sine.

Borg greşise neforţat de 31 de ori şi încheiase meciul cu 8 lovituri câştigătoare, în timp ce Arrese greşise de 25 de ori şi reuşise 13 winners.

Borg a fost idolul meu. Stilul meu de joc era însă cel mai rău lucru care i se putea întâmpla: l-am văzut cum încerca să îşi mişte picioarele şi să încetinească jocul. Era prea rapid pentru el. Ştiu că îi va fi greu cu racheta asta. Pur şi simplu nu are forţă, iar jucătorii din ziua de azi vor profita

Jordi Arrese, jucător clasat pe locul 52 ATP care l-a învins pe Borg la revenirea pe teren

S-a retras definitiv după 12 înfrângeri consecutive

Suedezul refuza să fie dezamăgit. „Nu aveam aşteptări mari. După opt ani, este imposibil să joci tenis de cel mai înalt nivel în primul meci. Am învăţat multe în acest meci. Deşi am pierdut, m-am bucurat enorm să joc, m-am simţit bine să fiu înapoi în competiţie. Am planuri să joc mai departe“, mai spunea Borg după meciul de la Monte Carlo din 1991.

Şi Borg a continuat să joace şi să încerce, chiar dacă după experienţa din pimul tur al tureului de la Mote Carlo dotat cu premii în valoare de un milion de dolari, nu s-a mai înscris la vreun turneu oficial în 1991. Regelui Borg i-a fost simplu să primească alte 11 invitaţii pe tablourile principale ale unor turnee alese pe sprânceană în 1992 şi 1993 (niciunul de Mare Şlem, evident), însă din 12 meciuri nu a câştigat nici măcar unul. Borg a jucat de cinci ori pe zgură (Monte Carlo 1991, Nisa, Monte Carlo, Munchen şi Bordeaux - în 1992), fără să câştige set, de cinci ori pe hard şi de două ori pe carpetă (la Zaragoza - în martie 1993 şi Moscova - noiembrie 1993). Bilanţul total al revenirii: 0 victorii şi 12 înfrângeri, 3 seturi câştigate şi 24 pierdute.

1 oră şi 16 minute a durat meciul dintre Bjorn Borg şi Jordi Arrese de pe 23 aprilie 1991.

28 martie 1983 este data ultimei victorii obţinute de Bjorn Borg, în primul tur al turneul de la Monte Carlo, fiind apoi învins de francezul Henri Leconte. În iulie 1984 suedezul a mai jucat un meci la Stuttgart, pe care l-a pierdut în faţa aceluiaşi Leconte (3-6, 1-6).

64 de titluri a câştigat în carieră Bjorn Borg

1978, 1979 şi 1980 sunt anii în care Bjorn Borg a reuşit dubla Roland Garros - Wimbledon