FCSB a învins Dinamo, scor 1-0, şi s-a calificat în finala Cupei României. Becali: „Nu am fost niciodată la un meci atât de relaxant”

Unicul gol al meciului a fost marcat de Adrian Petre, în minutul 2.

În tur, FCSB s-a impus, scor 3-0.

FCSB: R. Udrea - Creţu, Miron, Ov. Popescu, Ionuţ Panţîru (Pantea '77)- D. Olaru (Perianu '46), Vînă, Fl. Tănase - Dennis Man, Ad. Petre (Dumitru '52), Fl. Coman. Antrenor: Bogdan Vintilă

Dinamo: Straton - Kostrna, Puljic, M. Popescu, A. Sin - Moldoveanu (Sorescu '46), I. Şerban (Lazăr '73), R. Grigore, Mihaiu (Borcea '90+1) - D. Popa, Neicuţescu (Skovajsa '46). Antrenor: Adrian Mihalcea

Cartonaşe galbene: Vână '40, Man '82 / Neicuţescu '10, Puljic '64, Popa '79, Grigore '90

Meciul a fost arbitrat de Horaţiu Feşnic, ajutat la cele două linii de Marius Nicoară şi Gero Szabo.

Rezervă a fost Andrei Antonie, iar observatori Irina Mîrţ şi Felix Grigore.

În finală, FCSB va evolua cu Poli Iaşi sau Sepsi OSK, care se întâlnesc, joi, în retur. În tur, Sepsi s-a impus, scor 1-0.

Finala Cupei României va avea loc în 22 iulie, la Ploieşti.

Gigi Becali anunţă că vrea să-l schimbe pe antrenorul Bogdan Vintilă

Patronul FCSB, Gigi Becali, spune că antrenorul Bogdan Vintilă, pe care doreşte să-l schimbe din poziţia de "principal", din cauza rezultatelor slabe, va fi pe bancă la meciul cu CS Universitatea Craiova.

"Deci, a fost un meci, aşa, ei au vrut să nu ia multe, cred. Aşa a fost. Ştiau că nu mai au şanse să întoarcă scorul şi atunci s-au cam apărat. Nu am fost la un meci atât de relaxant, nu am fost niciodată, în viaţa mea. Nu mai vreau să vorbesc de Dinamo, este o situaţie delicată pentru ei şi atunci nu e frumos. (n.r. - Udrea, portarul FCSB?) Nu a avut ce apăra. (n.r. - golul marcat de Petre?) Cel mai frumos gol şi dificil de dat. (n.r. - ultimul meci pentru Vintilă?) Nu, de ce? O să mai fie iar, nu o să mai fie iar, cu Craiova? Normal, ce să... (n.r. - dacă rămâne până la finalul sezonului) E posibil şi aşa, dacă nu vine Neubert. El oricum e în staff, oricum va fi pe bancă, că secund, principal, tot pe bancă va fi. (n.r. - dacă i-a plăcut vreun jucător) Mi-a plăcut, de exemplu... Ştiam că e bun. Dacă eram în locul englezilor eu îl luam... Cum a jucat azi Coman, el ajunge să joace aşa, ajunge mare. Şi mi-a plăcut Perianu", a declarat Becali, la stadion, după meciul cu Dinamo, din Cupa României.

Vintilă: Întrebaţi-mă acum, cât mai puteţi!

Antrenorul FCSB, Bogdan Vintilă, susţine că el este antrenorul principal până când va fi anunţat oficial că nu mai este tehnicianul echipei. Însă, el a glumit pe seama viitorului lui: "Întrebaţi-mă acum, cât mai puteţi".

"Mă bucur pentru băieţi în primul rând, au muncit şi este meritul exclusiv al lor că au reuşit să ajungă în finală. Mă bucur foarte mult pentru acest rezultat, mă bucur şi pentru suporterii care ştiu că sunt alături de noi, chiar dacă nu sunt în tribune şi consider că aceste două victorii din semifinale sunt un cadou bun care să mai estompeze un pic din amărăciunea din clasament. Dar ne bucurăm în seara asta. Consider că per total, în cele două jocuri, am arătat că suntem echipa mai bună. (n.r. - despre Vlad că a fost rezervă şi Moruţan că nu a fost în lot). I-am menajat pentru meciul cu Craiova. (n.r. - rugat să comenteze despre finala cu Sepsi) Finala este o finală, este deschisă oricărui rezultat, este un singur meci, vă daţi seama că sunt anumite orgolii, dar consider că noi, prin valoarea noastră, să reuşim să câştigăm. (n.r. - cum va fi abordată partida cu Craiova, întrebare la care a răspuns cu un râs ironic) La victorie, ca de obicei va fi abordată. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe pentru că mai sunt două, trei zile până atunci şi se pot întâmpla multe. (n.r. - reporterul spune că vrea să-l întrebe de Man) Întrebaţi-mă acum, cât puteţi! Orice jucător care pleacă pe o sumă de bani este bine-venit şi ne bucurăm că reuşim să creăm jucători care să poată fi vânduţi. Până va pleca, până va fi sigur tot transferul, eu consider că Denis îşi face treaba şi mai are mult de muncit şi de arătat. Este un băiat bun, un băiat care îşi vede de treabă, serios şi sper să se concretizeze. Asta ar arăta că se munceşte bine aici. (n.r. - că meciul cu Dinamo ar fi fost ultimul pentru el ca principal la FCSB) Vă spun şi vouă ce le-am spus jucătorilor: Până în momentul în care va intra cineva din conducere cu un antrenor nou şi să-l prezinte la echipă, până atunci eu sunt antrenorul principal şi îmi văd de treabă, îmi văd de muncă şi pregătesc jocurile în continuare. Sunt sub contract. Când voi fi anunţat oficial, atunci voi vedea ce voi face în continuare. Dar până atunci eu trebuie să-mi văd de echipă, să o pregătesc şi jucătorii trebuie să asculte de mine. Până la venirea altui antrenor. (n.r. - că noii antrenori vor fi Toni Petrea şi Mihai Pintilii) Repet, când va fi ceva oficial nu e nicio problemă Până atunci nu pot să vorbesc pe supoziţii pe s-ar putea, poate, dacă, parcă. Momentan, încă sunt antrenorul principal al acestei echipe. (n.r. - dacă va rămâne în club) Vom vedea, îmi face plăcere să lucrez la FCSB, dar vom vedea pe viitor. Nu vreau să se speculeze de acum pe ceva care încă nu e sigur. Când voi fi întrebat, atunci voi spune, dar până atunci sunt antrenorul principal", a declarta Vintilă, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Man: Vom da totul pentru trofeu. Îl respectăm pe Mister şi suntem alături de el

„Ne bucurăm că am reuşit să câştigăm. A părut un meci mai greu, puţine ocazii, important este că am reuşit să ne calificăm. Ne dorim să câştigăm şi finala dacă se poate şi să aducem un trofeu clubului. În fotbal se poate întâmpla orice, dar părerea mea este că Sepsi este în finală. Vom da totul să câştigăm trofeul, pentru că cu trofeul acesta vom salva sezonul. Vom da totul pentru trofeu. Noi la fiecare meci încercăm să ne impunem jocul, nu ne dăm la o parte cu nicio echipă”, a spus Man în direct la Digi Sport.

Dennis Man a menţionat, referitor la faptul că la meci au fost prezenţi reprezentanţii unui club englez interesat de el, că nu se gândeşte la transfer: „Nici nu mă gândesc, încerc să-mi fac treaba cât mai bine la club. Eu sunt jucător. Discuţii au fosty şi vor fi. Eu trebuie să îmi fac treaba cât mai bine, dacă voi reuşi să mă transfer, cu atât mai bine. Cred că orice jucător din România în orice campionat mva merge îi trebuie un timp de acomodare. Încerc să mă pregătesc cât mai bine iar dacă va fi să fac pasul în altă parte să fiu pregătit”.

În ceea ce priveşte o eventuală schimbare pe banca tehnică, el a spus că el şi colegii săi au întredere în Bogdan Vintilă. „Mister a fost şi este alături de noi, are încredere în noi, noi avem încredere în el. Eu atâta timp cât el va fi aici îl respect., cu toţii îl respectăm şi suntem alături de el pentru că şi el este alături de noi”.