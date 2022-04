FC Rapid - Sepsi 1-0. Adrian Mutu obţine a şaptea victorie pe banca giuleştenilor

Formaţia giuleşteană a reuşit să obţină toate cele trei puncte după un meci destul de intens în care incidentele nu au lipsit. Singurul gol al partidei a fost înscris de Rareş Ilie, în minutul 80.

Imediat după marcarea golului mai mulţi suporteri rapidişti au pătruns pe teren. Meciul a fost oprit timp de câteva minute. Scandările dintre cele două galerii au continuat şi a fost nevoie ca Săpunaru şi Horaţiu Moldovan să intervin pentru a calma spiritele.

Adrian Mutu obţine a şaptea victorie consecutivă pe banca Rapidului şi are un palmares demn de invidiat, doar cu victorii pe linie de la preluarea formaţiei din Giuleşti. Rapid obţine trei puncte importante în lupta pentru primul loc în play-out. După această victorie, giuleştenii au acumulat 38 de puncte, cu 5 puncte mai mult decât adversara din această seară.

“A fost un meci dificil. Ştiam că o să avem o primă repriză dificilă, că vor avea benzină în picioare, şi de aceea nu ne-am hazardat. Am fost foarte precauţi. Nu voiam să riscăm să luăm gol, mai ales că Sepsi are o defensivă foarte bună. Cred că toată echipa merită aplauze pentru tot efortul pe care l-au depus, pentru cum au respectat sarcinile, să-şi ţină în frâu anumite impulsuri şi au mers pe planul pe care l-am avut de la început. În prima repriză am greşit multe pase”, a spus Adrian Mutu.

Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la Sepsi, a declarat că i-a plăcut cum evoluat echipa în prima repriză, dar în partea secundă oboseala jucătorilor şi-a spus cuvântul după atâtea meciuri cu intensitate mare.





La finalul partidei, Adrian Mutu şi-a felicitat jucătorii pentru efortul depus. Acesta a declarat că în prima repriză nu a forţat jocul pentru a ju risca să ia gol.