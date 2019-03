EXCLUSIV Halep, sub lupa celui mai cunoscut psiholog sportiv din România: „N-are respect pentru actualul antrenor“

Simona Halep a încheiat Miami Open cu un rezultat destul de bun din punct de vedere sportiv, în condiţiile în care din 2015 nu mai avansase atât de departe în acest turneu.

Din păcate, constănţeanca şi-a umbrit acest parcurs prin ieşirile urâte pe care le-a avut în timpul reprizelor de on-court coaching. Concret, de fiecare dată când l-a chemat pe antrenorul Daniel Dobre pe teren, fie că l-a făcut praf, transformându-l într-un sac de box, fie că nici nu prea l-a ascultat, preferând să privească în gol, ca şi cum Dobre era invizibil!

E genul de comportament de care Halep se debarasase după Miami Open 2017. Atunci, Simona a avut o ieşire urâtă la adresa lui Darren Cahill, iar australianul a ameninţat că pleacă. Speriată, constănţeanca şi-a luat un psiholog şi, din acel moment, nu şi-a mai permis să aibă ieşiri nervoase la adresa lui Cahill.

Din păcate, la aproape şase luni după încheierea colaborării cu antrenorul australian, Halep a revenit la vechile ei obiceiuri. Contactat de „Adevărul“, Andreas Hniatiuc, cel mai cunoscut psiholog sportiv din România , a analizat ce se întâmplă cu Simona.

Ce a spus Andreas Hniatiuc?

*Aceste manifestări denotă un scurt circuit în relaţia cu antrenorul Daniel Dobre. Un antrenor trebuie să emană autoritate şi respect. Nu e cazul în relaţia Halep – Dobre din ce se vede la televizor.

*E clar că Halep scăpase de acest tip de comportament în relaţia cu Darren Cahill, fiindcă avea un respect uriaş pentru antrenorul australian. Cahill a reuşit să o şlefuiască pe Simona, să o facă numărul 1 mondial, dar şi campioană la Roland Garros. A fost evident că, sub comanda lui Cahill, Halep a progresat din toate punctele de vedere, mai ales mental. Repet, relaţia lor se baza, în primul rând, pe respect şi pe încredere.

*Halep are acum două variante. Fie îşi schimbă antrenorul, fie îşi schimbă percepţia despre el. Dacă l-a angajat pe Daniel Dobre, înseamnă că a considerat că acest om are nişte calităţi. Dacă e aşa, atunci trebuie să-l şi respecte, ceea ce, în acest moment, nu face. Iar dacă a ajuns la concluzia că Dobre nu e omul potrivit pentru ea, atunci trebuie să lucreze cu un om în care are încredere.

