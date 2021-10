Emma Răducanu, maturitate ieşită din comun la 18 ani: Cum a vorbit la prima conferinţă de după US Open

Emma Răducanu are de gestionat, la 18 ani, nu doar imensul succes de la US Open, dar şi mediatizarea excesivă din jurul ei. Şi încă ceva: după Flushing Meadows, britanica trebuie să demonstreze că ceea ce a reuşit, la New York, n-a fost o întâmplare. De aceea, presiunea rezultatelor e cu atât mai mare asupra ei, la Indian Wells.





În ciuda acestei situaţii, Emma s-a descurcat destul de bine în prima ei conferinţă de presă de după sosirea în California. Şi a subliniat că până să câştige meciurile pe teren, trebuie să aibă limpezimea mentală necesară pentru a rămâne pe drumul cel bun.





La Indian Wells, Emma va debuta direct în turul II, urmând să joace fie cu Serrano Osorio (71 WTA), fie cu Sasnovich (100 WTA). Dacă va învinge, iar Halep va trece, la rândul ei, de învingătoarea duelului Marta Kostyuk (58 WTA) - Shuai Zhang (48 WTA), atunci Emma şi Simona vor ajunge faţă în faţă, în turul III.





Ce a spus Emma Răducanu?





*Aş spune că au fost trei săptămâni foarte tari după US Open. Am experimentat multe lucruri grozave pe care, cu siguranţă, nu le puteam face înainte. Dar după asta, m-am întors direct la antrenamente şi mă concentrez pe această competiţie, dar şi pe celelalte care urmează.





*În acest moment, sunt încrezătoare. Chiar dacă sunt destul de tânără, am multă experienţă adunată şi, la finalul zilei, eşti acolo, pe teren, pe cont propriu. Trebuie să fii propriul tău antrenor pe teren.





*Nu vreau să schimb nimic faţă de US Open. Am ajuns aici fără să pun presiune pe mine şi fără să am aşteptări. Dacă aş face lucrurile diferit la Indian Wells, dacă aş permite gândurilor să zboare liber prin cap, mi-aş crea singură probleme.