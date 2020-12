Dinamo, pe mâna unor „ţepari“: Un spaniol a povestit ce se întâmplă la club

Dinamo are meci, diseară (ora 20.30), cu FC Argeş, la Piteşti, însă a rămas deja fără antrenor, după plecarea lui Cosmin Contra , iar situaţia în cadrul lotului e de-a dreptul explozivă!

Asta pentru că, neplătiţi, şi jucătorii, mai ales cei străini, îşi fac bagajele pentru a părăsi România, urmând să dea clubul în judecată, într-o încercare disperată de a-şi primi măcar o parte din bani. Din păcate pentru ei, cum conturile sunt goale, iar Pablo Cortacero e dat dispărut, eventualele litigii nu pot cauza decât falimentul clubului! Ceea ce înseamnă că, oricum, datoriile vor rămâne neplătite.

Revoltat de modul în care a fost păcălit chiar de către conaţionalii săi, Dinamo fiind preluată în vară de un grup de spanioli, fundaşul Isma Lopez a răbufnit printr-un mesaj video de 7 minute pe Instagram. Declaraţiile jucătorului au fost redate de gsp.ro şi arată dimensiunea dezastrului din „Ştefan cel Mare“.

Ce a povestit Isma Lopez?

*Singurul motiv sau cel fundamental pare că e cel economic. Dar nu e aşa. E adevărat că din septembrie nu a intrat niciun ban în cont. Motivul fundamental e faptul că nu au îndeplinit nici măcar una dintre promisiunile făcute, cu care ne-au convins să venim aici. Totul a fost o minciună. Ne-au arătat că nu le pasă de noi, că suntem nişte mărfuri pentru ei. Nu doar noi, ci şi familiile noastre

*Am lăsat locuri în care eram de ceva timp, eram fericiţi, pentru un proiect ambiţios. Dar nu a fost aşa. Ne-au promis cea mai tare bază sportivă. Săptămâna asta ne-am antrenat fără medic, fără fizioterapeut... n-am avut materialele necesare pentru a da randamentul maxim.

*Ne-au promis că vom juca pe noul stadion Dinamo, că era deja rezolvat, se va construi în curând, dar până atunci vom evolua pe cel mai bun stadion din România. Nu a fost aşa. Am jucat pe vechiul stadion Dinamo, dar suntem mândri de asta. Am intrat pe terenul pe care au intrat toate legendele acestei echipe. Dar a fost o altă promisiune neîndeplinită. Dacă erau fani pe stadion, era altceva. Totuşi, i-am simţit aproape, au făcut tot posibilul pentru a fi alături de noi, inclusiv să vină cu banii pe care conducerea nu a vrut sau nu a putut să ni-i dea.

*Ne-au înşelat, ne-au amânat. Luăm banii marţi, luăm banii înainte de meci... nu am luat nimic! Au fost doar minciuni. Ne-au zis că secretara e de vină, că a încurcat conturile, că banii sunt blocaţi undeva... Treceau săptămânile, lunile şi banii nu veneau. Ne-au zis că vor aduce cei mai buni angajaţi. Unii au venit, dar aşa au şi plecat, pentru că nu aveau materialele necesare, nu erau plătiţi. Am vrut să-i ajutăm pe angajaţii care nu aveau deloc bani pentru a duce la familii. Ne-au dat maşinile pe care le aveam în contract şi ne-au zis că le vor îmbunătăţi. A venit iarna şi noi aveam aceleaşi automobile, aşa că veneam la grămadă, cu jucătorii care şi-au adus maşini mai bune din Spania.

*Unicii oameni adevăraţi sunt cei cu care am împărţit vestiarul şi angajaţii care au făcut tot posibilul să ne facă viaţa mai uşoară. Aşa că am luat decizia de a pleca. Sper ca oamenii să înţeleagă şi să se schimbe lucrurile aici. Altfel, mâine vor pleca mulţi alţii. Un astfel de club şi astfel de fani nu merită aşa ceva.

*Aş vrea să le spun oamenilor adevărul prin acest mesaj şi să ştie prin ce am trecut, nu doar noi ci şi familiile noastre, pe care le-am mutat aici pe baza promisiunilor deşarte. Las cu tristeţe acest oraş. Bucureştiul merită efortul. Grupul din vestiar merită mai mult. Le urez toate cele bune. Am fost cât de fericiţi s-a putut aici. Asta e decizia pe care am luat-o. Vă salut pe toţi.