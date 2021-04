Dezvăluire incredibilă: S-a aflat cât valorau drepturile TV pentru Superliga europeană

Superliga europeană e ca şi terminată, după cum Adevărul a scris aici. Evenimentele petrecute, marţi seară, înseamnă, practic, încheierea unui proiect care a scandalizat lumea fotbalului. Şi în spatele căruia a existat un singur scop: bogaţii să fie şi mai bogaţi!

Ceea ce reiese, de altfel, şi din declaraţia dată de Florentino Perez, şeful Superligii, omul care conduce şi clubul Real Madrid.

„Dacă ajungi să câştigi Liga Campionilor, primeşti 120-130 milioane de euro de la UEFA. Cu Superliga, vom câştiga cu toţii mult mai mult“, a spus Perez.

ESL organisers have held early discussions with broadcasters about the competition, seeking to secure deals with likes of Amazon, Facebook, Disney and Sky that would raise annual revenues worth €4bn a year. This is roughly double the amount earned by UCL. [@FT] #SuperLeague pic.twitter.com/U0SsAj4Pou