Cum vrea Ministerul Tineretului şi Sportului să ia stadionul pe care rugby-ul românesc a făcut istorie

În ultimii 18 ani, Federaţia Română de Rugby (administratorul stadionului) şi Federaţia Internaţională de Rugby au investit peste 2,5 milioane de euro la stadion, fără ca Ministerul Tineretului şi Sportului să investească vreun leu. Mai mult, Federaţia Română de Rugby a fost cea care a a obţinut avizele de construcţie, a făcut primul proiect şi a demolat vechiul stadion din fonduri proprii. Iar Compania Naţională de Investiţii a finanţat construcţia noului stadion, lucrările ajungând la aproape 30 de milioane de euro. Până la ora actuală, activitatea pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf a fost gestionată de Federaţia Română de Rugby.

Printr-un protocol încheiat în septembrie 2018 şi printr-un ordin de ministru din octombrie 2019, Ministerul Tineretului şi Sportului îşi asumase că stadionul va reveni Federaţiei Române de Rugby. Numai că MTS s-a răzgândit şi a redactat o hotărâre, aflată în dezbatere publică, prin care se va înfiinţa Complexul Naţional Arcul de Triumf, ce va include stadionul refăcut din temelii la finalul anului trecut (cu o capacitate de aproximativ 8.000 de locuri). Iar conform proiectului de hotărâre echipa naţională de rugby ar trece în plan secund, urmând să primească aprobări pentru a disputa meciuri în funcţie de solicitările altor sporturi. Asta deşi pe stadionul Arcul de Triumf se joacă rugby neîntrerupt de 108 ani şi şi rugby-ul este sportul de echipă din România situat cel mai bine la nivel internaţional, pe locul 19 la nivel mondial, după ce ani în şir a fost în top 15. Prima medalie olimpică a României a fost adusă de rugby în 1924 la Paris.

Spre comparaţie, Ungaria, ţară aflată pe locul 64 în clasamentul mondial la rugby, are de mai multe săptămâni un nou stadion dedicat exclusiv rugby-ului.

„Fără stadion, rugby-ul românesc se va prăbuşi iremediabil”

Sute de suporteri şi foşti şi actuali mari jucători de rugby sunt revoltaţi de intenţia MTS de a face un Complex Naţional la Stadionul Arcul de Triumf. Am discutat pe această temă cu reprezentanţii Club 16 – Horia Ungur, clubul suporterilor echipei naţionale de rugby. Iată ce spun aceştia: „Nu s-a cerut niciodată o cedare a patrimoniului, ci doar s-a cerut ceea ce FRR a cedat, adică administarea vechiului stadion, proprietatea vechiului stadion (edificat de FRR), dreptul de folosinţă. Fără stadion, rugby-ul românesc, deja aflat în degringoladă, se va prăbuşi ireversibil, în vreme ce competitorii săi (Georgia, Spania, Rusia) beneficiază de mari investiţii publice în infrastructură. Orice altă decizie, în afara restituirii stadionului către administratorul său de drept, ar pune Guvernul României în situaţia confiscării acestei case de la beneficiarii si utilizatorii săi de drept.”

Mai trebuie spus că Ministerul Tineretului şi Sportului să transforme stadionul într-un complex în condiţiile în care, aşa cum arată şi cel mai recent raport al Curţii de Conturi, publicat la finalul lunii ianuarie, zeci de baze aflate în subordinea Ministerului sunt într-o stare jalnică.

Am aflat şi ce stipulau documentele legale asumate de către MTS privind administrarea stadionului. Pe 19 septembrie 2018, printr-un protocol semnat între minister şi Federaţia Română de Rugby, părţile îşi asumau o serie de obiective, între care, pentru MTS, „promovarea unui proiect de HG (...)” în care „MTS va menţiona constituirea unui drept de folosinţă gratuită, în condiţiile legii, asupra construcţiei edificate - Stadionul Naţional de Rugby – Arcul de Triumf, pe o perioadă de 49 de ani, pentru FRR, după semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.” Prin ordinul ministrului Tineretului şi Sportului nr. 990 din 17 octombrie 2019 privind obiectul de investiţii Stadionul Naţional de Rugby – Arcul de Triumf, la art. 1 se stipulează clar: „În termen de 30 de zile de la recepţia finală a obiectului de investiţii (...), MTS va iniţia procedura de avizare interministerială a proiectului de act normativ privind darea în folosinţă gratuită către FRR a imobilului ante-menţionat, în condiţiile legii”. Numai că deocamdată Ministerul Tineretului şi Sportului nu respectă aceste documente legale.

„Istoria şi trecutul rugbystic de peste un secol de la stadionul Arcul de Triumf ne obligă. Acesta a fost, este şi va fi casa rugby-ului românesc. Îmi doresc din suflet să văd alte generaţii de internaţionali care vor duce mai departe valorile acestui sport de care naţiunea noastră are nevoie”, spune Marius Tincu, fost căpitan şi antrenor al echipei naţionale de rugby a României.



„Vorbim deja de o naţionalizare a unei baze”

Şi Alin Petrache, preşedintele Federaţiei Române de Rugby, este revoltat de intenţia MTS de a transforma Stadionul Arcul de Triumf într-un complex. „Vorbim deja de o naţionalizare a unei baze ce este, după cum bine se ştie, un proiect al Federaţiei de cel puţin 10 ani. Un stadion ce a fost donat în 1913 de către regele Carol I pentru ruby. Am făcut din 2012 planuri comune împreună cu arhitecţii, am obţinut toate avizările şi autorizările, studiile de fezabilitate, am plătit foarte multe taxe din veniturile proprii ale Federaţiei Române de Rugby”. De-a lungul anilor, la Stadionul Arcul de Triumf s-au organizat multe competiţii internaţionale şi naţionale de prim-rang.

Alin Petrache spune şi că toate avizele, aprobările şi autorizaţiile de construcţie „au fost făcute pentru Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf”

Alin Petrache mai precizează şi că Federaţia Internaţională de Rugby a investit la stadion un milion de euro. „Ne doream ca să putem găzdui în 2023 pe acest stadion Cupa Mondială la rugby pentru tineret, ne-am depus candidatura în acest sens”, spune Alin Petrache.

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby adaugă că de-a lungul anilor a pus gratuit stadionul la dispoziţie pentru diferite sporturi: „Am fost deschişi la organizarea de diferite competiţii de tir cu arcul, de oină, am colaborat cu cei de la scrimă, handbal, judo, lupte. Am primit mulţi sportivi să se pregătească în sala de forţă de la stadion, una dintre cele mai performante din ţara noastră”.

Alin Petrache nu exclude varianta unei acţiuni în instanţă în cazul în care nu se va ajunge la o înţelegere cu Ministerul Tineretului şi Sportului: „Sper totuşi să nu ajungem în instanţă. Rugby-ul merită să aibă în continuare un stadion pe care să îşi desfăşoare activitatea”.

Conform caietului de sarcini de la Compania Naţională de Investiţii, în fiecare an la Stadionul Arcul de Triumf trebuie să se desfăşoare 779 meciuri de rugby, de la copii până la echipa naţională de seniori.



Ministerul Tineretului şi Sportului, fără reacţie

„Adevărul” a dorit să obţină un punct de vedere şi de la Ministerul Tineretului şi Sportului legat de conflictul privind administrarea Stadionului Arcul de Triumf, însă nu a fost primit niciun răspuns, deşi reporterul a dat mesaj încă de miercuri 3 februarie ministrului Eduard Novak şi în aceeaşi zi a trimis un e-mail oficial ministerului.

Singura reacţie pe care Ministerul Tineretului şi Sportului a avut-o în ultimele săptămâni a fost sub forma unui comunicat de presă postat pe site-ul instituţiei pe 29 ianuarie, comunicat în care se specifica, printre altele, că „mimeni nu-şi doreşte să minimizeze importanţa sau valoarea acestei tradiţii sau a acestui sport”. „Ministerul Tineretului şi Sportului, ca administrator de drept al Stadionului “Arcul de Triumf”, obiectiv de interes naţional, doreşte să apere istoria rugby-ului şi să-i asigure pe mai departe condiţiile necesare pregătirii şi activităţii competiţionale. Aici se vor putea desfăşura în continuare meciurile şi antrenamentele sportivilor rugbişti, dar în baza unui calendar care va include şi solicitările venite din partea altor sporturi. Competiţia sportivă presupune fair-play, iar Ministerul Tineretului şi Sportului doreşte să dea şi altor sporturi şansa de a-şi desfăşura activitatea pe Stadionul Arcul de Triumf”, se mai arată în comunicat.



