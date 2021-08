Cristina Neagu zâmbeşte: CSM Bucureşti, contract de sponsorizare de 200.000 de euro

Clubului Sportiv Municipal (CSM) Bucureşti (feminin şi masculin) a anunţat un parteneriat în urma căruia Game World devine unul dintre sponsorii principali pentru formaţiile de handbal.





Pentru sezonul competiţional 2021-2022, valoarea sprijinului financiar pe care îl va acorda Game World în cadrul acestui parteneriat e de 200.000 euro, iar tricourile oficiale ale celor două formaţii vor purta logo-ul Game World, în toate meciurile din calendarul competiţional.





„CSM Bucureşti e unul dintre cluburile cel mai titrate din sporturile de echipă din ţara noastră“, a declarat Attila Török, director de strategie al Game World România. „Ca lider pe segmentul sălilor de jocuri premium, asocierea dintre Game World şi campionii handbalului românesc se bazează pe valori comune ca spiritul de competiţie, perseverenţa, solidaritatea, excelenţa, leadershipul şi implicarea socială. Suntem de multă vreme suporteri ai acestor echipe-fanion ale sportului nostru şi privim către un parteneriat care va continua şi în viitor. Pentru noi e o onoare că vom putea fi alături de handbalistele şi handbaliştii CSM Bucureşti în calitate nu doar de suporteri, ci şi ca sponsori, în meciurile din sezonul care începe. Suntem la fel de onoraţi că ne vom putea bucura împreună la victorii şi îi asigurăm pe aceşti minunaţi sportivi că îi vom susţine, ca orice fani adevăraţi, şi în momentele dificile“.





„Mulţumim companiei Game World România pentru că a ales să ni se alăture“, a declarat Gabriela Szabo, director general al clubului CSM Bucureşti. „Sportul românesc traversează o perioadă grea, iar orice sprijin contează. Nicăieri în lume nu se poate face performanţă fără investiţii în resursa umană, în dotări, în echipele de juniori. La CSM Bucureşti am reuşit să construim pe baze solide o tradiţie de performanţă, cu un titlu de campioană europeană şi patru titluri de campioane naţionale la fete, respectiv un titlu EHF Challenge la băieţi. În grupele Champions League din sezonul care urmează, fetele vor avea meciuri dificile împotriva unor adversari de mare calibru, ca Buducnost – campioana Muntenegrului, Brest Bretagne - campioana Franţei, şi Borussia Dortmund - deţinătoarea titlului în Germania. Pentru acest sezon, obiectivul nostru e, în primul rând, o performanţă cât mai bună în Liga Campionilor, respectiv cel puţin accederea în Final Four, unde nu am mai ajuns la ultimele trei ediţii ale competiţiei“.





În luna septembrie, Game World România va aniversa 22 de ani de activitate în ţara noastră, activitate care a început odată cu deschiderea sălii de jocuri Game World Bucureşti Mall Vitan, în anul 1999. În prezent, în urma unor investiţii continue, aceasta e cea mai mare sală de jocuri din sud-estul Europei. Game World operează în România şapte săli de jocuri din categoria premium, iar din 2020 brandul Game World e prezent şi în mediul online, prin cazinoul gameworld.ro. Game World investeşte constant în iniţiative de sprijinire a sportului din România şi e un susţinător activ al unor iniţiative de responsabilitate socială. În 2020, grupul de companii Game World Group a susţinut cu peste 100.000 de euro unităţi spitaliceşti din Bucureşti şi alte 11 oraşe din ţară, precum şi Fundaţia SMURD, în efortul comun împotriva pandemiei.