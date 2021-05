Craiova, planuri de viitor după triumful din Cupa României! Ouzounidis: „Să facem echipa mai puternică“

Rezultatul finalei a salvat sezonul formaţiei din Bănie, după rateul din campionat, oltenii urmând să joace în Europa, în turul II preliminar al Conference League.

La finalul meciului cu Astra, antrenorul învingătorilor, Marinos Ouzounidis, şi-a felicitat jucătorii şi a vorbit deja despre obietivele sezonului viitor. "Avem jucători buni, avem echipă bună. Problema este când ne pierdem capul, dar asta este ceva ce nu se poate schimba rapid. Avem nevoie de timp pentru a schimba asta. Cred că că am fi meritat mai mult în campionat. Din cauza greşelilor nostre, am pierdut oportunitatea de a lupta pentru primul loc. Nu ştiu dacă în final am fi reuşit să câştigăm ceva în campionat, dar greşelile ne-au făcut să pierdem oportunitatea de a fi mai competitivi.Am început deja să vorbesc cu patronul despre jucătorii pe care îi dorim, despre schimbările pe care trebuie să le facem, acum avem timp să vorbim cu calm, să luăm deciziile corecte, să facem echipa mai puternică. Vom încerca să ajungem în grupe (n.r. - în Conference League). Depinde de transferurile pe care le vom face, de jucătorii pe care îi vom avea la dispoziţie", a spus tehnicianul.