COVID-19 a doborât un jucător de naţionala României, în vârstă de 22 de ani: Cum a fost găsit în cameră

FCSB a fost formaţia cea mai afectată de situaţia epidemiologică din România. Una scăpată de sub control, în luna octombrie.

La gruparea din Berceni s-a format un adevărat focar, cu opt jucători confirmaţi cu COVID-19 şi alţi doi plasaţi în izolare cu simptome suspecte. Mai mult, antrenorul Edward Iordănescu şi stafful său au fost infectaţi şi ei cu SARS-CoV-2. Drept urmare, FCSB a avut un meci amânat în Liga I, cel cu Farul, în timp ce din Cupa României a fost eliminată, la masa verde, după 0-3 cu Voluntari.

Acum, după ce toţi cei bolnavi şi-au revenit, s-a aflat că FCSB n-a suferit doar din punct de vedere sportiv din cauza situaţiei cu COVID-19. Unii dintre jucători chiar au căzut din picioare, la propriu, în perioada trecerii prin boală!

„Am avut jucători cu probleme mari, nu doar din cauza izolării. Au fost jucători care nu s-au putut da jos din pat. Unul dintre ei, vă rog să nu-mi cereţi nume, a căzut din picioare în cameră. A fost găsit de unul din secunzii mei, care se afla şi el acolo în izolare. Au auzit o bubuitură şi, când au intrat în cameră, l-au găsit căzut pe jos. Momente cumplite“, a povestit Edward Iordănescu (foto).

Şi, potrivit speculaţiilor din presă, fotbalistul la care a făcut referire Edward Iordănescu ar fi atacantul Andrei Cordea (22 de ani). Acesta s-a infectat la ultima acţiune a echipei naţionale, cu prilejul meciurilor cu Germania şi Armenia.

Un alt fotbalist al FCSB, bolnav de COVID-19, Valentin Gheorghe (24 de ani), şi-a expus şi el calvarul trăit în izolare.

„Eu abia am revenit. Credeţi-mă că a fost foarte greu. Am fost închis in cameră. Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut noi. Ne aduceau mâncarea in cameră. Am făcut trei sprinturi si deja mă sufocam. E greu să nu stai cu echipa şi să nu te antrenezi două săptămâni. Mergem mai departe, nu ne mai plângem“, a spus Gheorghe.