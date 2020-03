Coronavirus afectează Europa League. UEFA a anunţat ce meciuri nu se vor juca

Programate, iniţial, pe 12 martie, optimile Europa League suferă modificări. Mai exact, UEFA a anunţat, ca urmare a numeroase cazuri de coronavirus, amânarea a două partide. Este vorba despre Sevilla - Roma şi Inter - Getafe, după ce autorităţile din Spania au decis să interzică zborurile dintre Spania şi Italia, astfel că AS Roma şi Getafe nu s-ar fi putut deplasa în Spania, respectiv Italia.

„Ca urmare a restricţiilor de călătorie dintre Spania şi Italia, impuse ieri de autorităţile din Spania, următoarele meciuri din Europa League nu se vor disputa conform programului: Sevilla - AS Roma Inter - Getafe”, spune anunţul forului european.

„AS Roma nu va pleca in Spania pentru meciul cu FC Sevilla din Europa League dupa ce avionul din Italia nu a primit autorizatie de a ateriza in Spania”, arată, la rândul său, echipa de comunicare a AS Roma, prin intermediul Twitter. Partidele se vor disputa la o dată care urmează să fie stabilită.