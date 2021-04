Controversă după meciul City-Dortmund: Arbitrul asistent Octavian Şovre i-a cerut un autograf lui Haaland - VIDEO

La finalul meciului, pe tunelul de la vestiare, Şovre, membru în brigada condusă de Ovidiu Haţegan, este văzut cum îi cere un autograf lui Haaland, lucru care, conform specialiştilor, nu va fi pe placul UEFA.

În schimb, antrenorul celor de la Manchester City, Pep Guardiola, a afirmat că nu vede nicio problemă în acest lucru:

"Nu văd care e problema. Dacă e fan şi era acolo? Arbitrii au fost foarte buni".

A referee’s assistant should not be asking a player for autographs after a match in the tunnel as happened with Haaland.

UEFA won’t want to see this surely pic.twitter.com/nA94n3k27W