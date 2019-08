Cel mai mare turneu de baschet 3x3 al anului: 600 de jucători vin în weekend pe terenurile din Politehnica Bucureşti unde a început povestea disciplinei olimpice

Superbet Tour Final are loc de vineri până duminică la baza sportivă Poli Arena, locul unde în 2005 începea povestea Sport Arena Streetball şi a baschetului 3x3, disciplină ajunsă acum la Jocurile Olimpice.

Superbet Tour Final va reuni echipe din Franţa, Serbia, Ungaria, Rusia, Ucraina şi desigur cele mai bune echipe din circuitul naţional Sport Arena Streetball, care vor lupta la categoria Open Masculin pentru un loc la turneul Master FIBA 3x3 de la Debrecen (27-28 August).

Pe lângă cele peste 60 de echipe calificate în finala circuitului Sport Arena Streetball la toate categoriile, alte 90 s-au înscris pentru turneul popular care va începe vineri seară. Va fi astfel cel mai mare turneu de baschet 3x3 din acest sezon, cu 150 de echipe şi 600 de participanţi la start.

Franţa este reprezentată la Bucureşti de către Nantes, echipa din care fac parte Charlie Pontens, Dominique Gentile şi Lucas Doussoulier, trei dintre jucătorii care au condus naţionala Hexagonului către locul şase la Campionatul Mondial de la Amsterdam.

Serbia va fi reprezentată de Olimp Belgrade, echipa care a câştigat Superbet Satu Mare Streetball şi a ieşit pe locul doi la Timişoara Streetball în acest sezon al Sport Arena Streetball Tour, în timp ce echipa rusă Nokian SPB îl va avea în lot pe Leo Lagutin unul dintre cei mai experimentaţi jucători de baschet 3x3 din Rusia, prezent în circuitul mondial încă de la lansarea sa în 2012.

După victorii la Superbet Ploieşti Streetball şi în Cupa României şi o medalie de bronz în campionatul naţional, Virgil Stănescu şi cei de la Athletic Constanţa se anunţă printre echipele româneşti cu şanse mari de a ataca prima poziţie în finala din acest week-end.

O revenire spectaculoasă în competiţiile de baschet 3x3 este cea a echipei Rahova’s Finest, ai cărei componenţi Cătălin Vlaicu, Alin Spahiu şi Cătălin Bordei fac parte dintre puţinii jucători români care au participat în circuitul mondial FIBA 3x3, ajungând până în finala mondială în 2013 şi 2014.

Nu vor lipsi de la marea sărbătoare a baschetului 3x3 din acest week-end majoretele Dracula’s Girls. De asemenea, partenerul principal Superbet va pune la bătaie în zilele de sâmbătă şi duminică premii în valoare de 250 de lei la concursul Lucky Shot, plus numeroase alte premii pentru jucători şi spectatori.

Toate categoriile de vârstă vor fi reprezentante, atât la masculin cât şi la feminin, începând de la cei mai tineri baschetbalişti de la categoria baby, sub 10 ani, până la jucătorii de elită de la categoriile Open sau veteranii de la categoria plus 35 de ani.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: