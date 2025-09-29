search
Luni, 29 Septembrie 2025
„Casa Călăului”, unde a locuit faimosul tâlhar Gavril Buzatu, ar putea fi restaurată. Ruina ascunde povești de groază și execuții celebre

Publicat:

„Casa Călăului”, cunoscută oficial drept Conacul Moruzzi, este unul dintre cele mai misterioase monumente istorice din Iași. Clădirea, aflată pe strada Manta Roșie nr. 17, se degradează rapid, însă autoritățile încearcă acum să găsească soluții pentru salvarea ei, după trei ani de blocaj.

Casa este părăsită și în paragină de mulți ani FOTO: Arhivă, Adevărul
Casa este părăsită și în paragină de mulți ani FOTO: Arhivă, Adevărul

Conacul Moruzzi a fost construit la începutul secolului al XIX-lea ca locuință de vară a marelui boier Alexandru C. Moruzzi, oferind o panoramă spectaculoasă. Este cunoscut în popor sub numele de „Casa Călăului”, deoarece unul dintre locatarii ei a fost ultimul călău al orașului. Gavril Ciobanu, zis Buzatu, din cauza infăţişării pocite şi fioroase, fost rob țigan, a evadat și s-a dedicat unei vieți de tâlhărie și crimă, comițând numeroase jafuri și omoruri. .

Primul său client a fost chiar Ion Chetrariu, executat pe 18 aprilie 1839. Alte execuții celebre au inclus frații Cuciu și mama lor vitregă, iar ultima execuție a lui Buzatu a avut loc la Dorohoi.

Gavril Buzatu purta o manta roșie pentru a ascunde urmele de sânge și nu se despărțea niciodată de securea sa. De la această mantie, cartierul din Iași a primit numele de Manta Roșie.

Cu trei ani în urmă, clădirea și terenul de 2,38 hectare au fost concesionate pentru consolidare și restaurare, însă firma câștigătoare nu a realizat niciun fel de lucrări și nu și-a plătit redevența sau taxele aferente, scrie ziarul de iași.

După radierea dreptului de concesiune, administrația județeană a decis să actualizeze expertiza tehnică a clădirii, alocând 33.000 de lei pentru servicii de specialitate. Studiile trebuie finalizate în două luni, iar înscrierile se fac până pe 25 septembrie la sediul CJ din Calea Chișinăului nr. 23.

Contractul inițial avea o durată de 49 de ani și prevedea ca lucrările de restaurare să înceapă în maximum cinci ani. Firma concesionară, specializată în tâmplărie și dulgherie, s-a angajat la plata unei redevențe anuale de 20.000 de euro, dar ulterior a fost preluată de o altă societate aflată în insolvență.

La finalul anului trecut, compania a propus un Plan Urbanistic Zonal care ar fi inclus un hotel, o sală de evenimente, piscine, terenuri de sport și zone de agrement, dar a fost emis doar un certificat de urbanism, iar proiectul nu a avansat.

Vechea expertiză tehnică din 2019 propunea două scenarii: consolidarea tronsonului central cu demolarea anexei „parazitare” sau demolarea completă a clădirii.

Prima variantă era estimată la aproape 2,4 milioane de lei, în timp ce demolarea totală ar fi de șase ori mai ieftină.

Iaşi

