Ce a văzut arbitrul la Chindia - Hermannstadt. Cuvintele „Tarzan” şi „maimuţoi” apar în raportul lui Cojocaru

Fotbalistul echipei Hermannstadt, Romario Pires, l-a acuzat de rasism pe jucătorul Chindiei Târgovişte, Andrei Piţian, la finalul meciului contând pentru prima etapă a play-out-ului Ligii I. “Fix după meci eram pe teren, îi salutam pe băieţii de la Chindia. A coborăt acel băiat şi a imitat o gorilă spre mine. Eu sunt de 9 ani în România şi e prima dată când mi se întâmplă aşa ceva. Sunt foarte trist pentru ce s-a întâmplat. Am luat eu roşu şi eu nu pot să înţeleg asta. Eu ştiu ce înseamnă maimuţoi", a declarat Pires.

La rândul său, Piţian, care nu a fost trecut pe foaia de joc şi a urmărit meciul din trbună, are o cu totul altă versiune a evenimentelor: "La finalul meciului i-am spus un singur lucru lui Romario, când am coborât pe gazon să-mi felicit colegii: <<Nu te mai baţi cu pumnii în piept? Nu ne mai provoci?>>. În tur, când ne-au bătut, ne-a provocat cu foarte multe gesturi. N-am pronunţat acele cuvinte care se vehiculează. Nu am făcut niciun gest pe timpul meciului. Ştiu că subiectul rasismului este unul sensibil, am prieteni de culoare şi cine mă cunoaşte ştie că nu accept astfel de lucruri", a spus jucătorul gazdelor.