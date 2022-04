Ce a schimbat Halep de când se antrenează cu Patrick Mouratoglou?

"Simt că pot avea o conexiune cu el şi că are suficientă putere pentru a mă conduce, iar eu aveam nevoie de o persoană care să mă conducă. Nimeni nu se poate compara cu Serena, aşa că nu am de gând să fac asta acum. El ştie că sunt o persoană diferită, am un stil de joc diferit, o structură diferită. Şi nu prea vorbim despre asta. Ne concentrăm doar pe noi înşine, pe ceea ce avem, pe ceea ce trebuie să facem pentru a deveni cea mai bună versiune a mea. Ştiam că trebuie să fiu un pic mai agresivă, pentru că tenisul se schimbă, după părerea mea, este multă forţă. Aşa că aş putea spune că unele jucătoare m-ar putea depăşi dacă aş fi, să zicem, la 100 de metri în spatele terenului. Nu am avut suficientă putere sau suficiente lucruri de făcut pentru a le solicita un pic. Aşa că forţa mă învingea. Acum, fiind mai agresivă, cred că am o şansă mai bună. Aşa că da, împreună am decis asta şi, având încredere în el, a fost mult mai uşor să o fac. Înainte nu prea aveam încredere în mine că sunt capabilă să fac acest joc în fiecare zi. Cu el am avut încredere şi am făcut-o în fiecare zi, timp de patru săptămâni la academie, iar acum devine un pic mai natural. Va dura ceva timp, bineînţeles, nu cred că va fi sută la sută în fiecare minut în care voi juca. Dar aceasta este ideea", a declarat Halep, potrivit WTA.

E a precizat că perioada petrecută la Academia Mouratoglou i-a schimbat modul de a se pregăti.

"Am fost la academie şi am văzut că toţi copiii de acolo se antrenează şi au dorinţa de a deveni campioni. Munceau din greu, la ora 8.00 dimineaţa erau pe teren. I-am spus lui Patrick că este destul de greu. Dar am făcut două săptămâni de antrenament la 8.30 dimineaţa, ceea ce nu mai făcusem niciodată în viaţa mea. Dar am făcut-o cu plăcere şi am făcut-o uşor. Aşa că asta m-a făcut să mă gândesc că încă îmi place şi că încă pot să joc. Aşa că, dacă sunt sănătoasă, cred că pot avea un joc bun", a spus jucătoarea română, declaraţii preluate de news.ro.

Ea a vorbit din nou despre intenţia de a se retrage, deoarece se considera depăşită la vârsta de 30 de ani.

"Accidentarea de anul trecut m-a făcut să simt că, oprindu-mă patru luni, nu pot să-mi recapăt ritmul. Am 30 de ani, aşa că m-am gândit că întotdeauna la 30 de ani va fi greu. Am avut asta în minte, nu ştiu de ce. Pierderea unor meciuri, faptul că m-am accidentat din nou, nu a fost uşor. Şi în Australia, şi la Indian Wells. Aşa că mă îndoiam de faptul că trupul meu mai poate rezista pentru cel mai înalt nivel în tenis. Aşa ca da, probabil că am fost super-aproape de a mă opri. Nu aveam acea energie şi acea încredere că pot fi în continuare în circuit, la cel mai înalt nivel", a explicat Halep.

Fostul lider WTA a declarat că nu se teme de meciul din turul următor, cu Paula Badosa, locul 2 WTA, jucătoarea clasată cel mai bine rămasă în competiţie.

"Este probabil în cel mai bun moment al ei în tenis şi va fi greu. Trebuie doar să rămân acolo, să fac ceea ce trebuie să fac şi să încerc să dau tot ce am mai bun. Nu am nimic de pierdut. Vreau doar să-mi găsesc drumul înapoi în circuit. Nu sunt speriată, pentru că ştiu cum este să înfrunţi una dintre cele mai bune jucătoare din lume. Dar, bineînţeles, va fi un meci mare, mare, o mare provocare", a afirmat Halep.

Simona Halep, locul 21 WTA, s-a calificat în turul al doilea al turneului de categorie WTA 1.000 Madrid Open, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-2, 6-3, pe Shuai Zhang, locul 40 WTA.

Halep va evolua în turul al doilea cu spaniola Paula Badosa, locul 2 WTA, care a trecut, cu 6-3, 6-0, de rusoaica Veronika Kudermetova, locul 25 WTA, în prima manşă. După retragerea polonezei Iga Swiatek, locul I WTA, Badosa este principala favorită a turneului, chiar dacă figurează ca fiind cap de serie numărul 2.