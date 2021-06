Ce a ajuns echipa naţională: Bucurie mare pentru că Budescu a slăbit! Cu ce bilanţ a venit din Asia

România se pregăteşte de cele două partide de verificare din această lună, urmând să întâlnească Georgia (mâine, ora 21.45, Ploieşti), iar apoi Anglia (6 iunie, ora 19.00, Middlesbrough).

În lotul convocat de Mirel Rădoi se află şi Constantin Budescu (32 de ani), chemat de la Damac, o formaţie care tocmai a „driblat“ retrogradarea în Arabia Saudită, terminând pe 10 din 16. Budescu, adus pe finalul sezonului la această formaţie, a contribuit la evitarea retrogradării cu următorul bilanţ: 8 meciuri, 633 de minute adunate pe teren, niciun gol, o pasă decisivă.

Ceea ce bucură însă stafful naţionalei e că Budescu...a slăbit! Asta în condiţiile în care, în momentul în care a semnat cu Damac, Budescu avea burtă! Acum însă, această problemă s-ar fi rezolvat, după cum a declarat selecţionerul Mirel Rădoi.

„Budescu e în formă, pentru că are această ambiţie. Chiar îmi spunea Dică (n.r. - secundul naţionalei şi fost antrenor la FCSB) de perioadele de la FCSB, când Budescu avea şi 2 kilograme în plus, iar după o singură zi, nu mai avea niciun kilogram în plus. Mă bucură acest lucru, mă bucur că a înţeles mesajul nostru că, dacă ai un kilogram în plus, nu poţi să faci parte din acest grup. Fără să-i transmită cineva ceva în plus, a înţeles singur acest lucru şi chiar ne miram, aseară, când a ajuns, cât de bine arată“, a spus Rădoi, potrivit Telekom Sport.

Budescu, fotbalist cu burtă, în momentul în care a ajuns la Damac, de la Astra