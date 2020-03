„Caz de forţă majoră“. Primul club din România care a desfăcut contractele tuturor sportivilor din cauza COVID-19

Clubul Sportiv Municipal din Braşov s-a confruntat la finalul anului trecut cu un scandal de dopaj care a avut în prim-plan echipa feminină de handbal, din cauza folosirii unei proceduri de recuperare cu laser intravenos.

În acest moment însă, Corona Braşov devine primul club care ajunge la un pas de a se închide. „Gazeta Sporturilor“ anunţă că conducerea clubului a luat decizia încetării unilaterale a contractelor angajaţilor, în baza unui act emis pe data de 18 martie, care a ieşit la iveală abia luni. Ulterior, într-o şedinţă extraordinară, marţi dimineaţă, s-ar fi revenit asupra desfacerii unor contracte - în proporţie de aprximativ 20% şi în regim preferenţială susţin surse din rândul nemulţumiţilor - urmând ca cei reabilitaţi să aibă contractele modificate şi primească 75% din salariu. Sursa citată publică declaraţiile unor angajaţi ai clubului, sub protecţia anonimatului: „Decizia am aflat-o luni seară, a picat ca o lovitură de ciocan. După ce că suntem panicaţi de ceea ce se întâmplă în ţară şi în lume, am primit acel mail otrăvit prin care eram anunţaţi că suntem daţi afară, pe caz de forţă majoră! Hoc, poc, trosc! Salariul de la Corona era singura sursă de venit într-o perioadă când nu poţi să ieşi afară să munceşti, să-ţi câştigi pâinea.”