Cătălin Chirilă, primit ca un erou la revenirea în ţară: Discurs emoţionant al sportivului

''Vă mulţumesc din tot sufletul pentru această primire. Sunt foarte emoţionat. Sincer, nici măcar înainte de marea finală nu am fost atât de emoţionat. Vă mulţumesc întâi de toate tuturor celor care aţi fost în spatele meu. Vă mulţumesc, fără voi nu aş fi putut ajunge aici şi mulţumesc tuturor prietenilor, tuturor apropiaţilor, tuturor celor care au fost alături de mine, care care m-au susţinut în momentele grele, pentru că până la această performanţă ştim cu toţii câtă muncă este în spatele medaliei şi câte zile de chin au existat. Sunt bucuros pentru acest rezultat, înseamnă enorm pentru mine, pentru toţi înseamnă foarte mult această sau aceste medalii. Dar întâi de toate, cel mai mult această medalie reprezintă pentru mine personal confirmarea că toate speranţele pe care mi le-am pus la începutul pregătirii nu sunt în zadar. Practic, munca a dat roade şi mă bucur că am reuşit să obţin această această performanţă. Vă mulţumesc încă o dată, nu mai am cuvinte'', a declarat Chirilă la sosirea în ţară.





Antrenorul principal al lotului de kaiac-canoe al României, Florin Popescu, se gândeşte deja la viitoarea competiţie, Campionatele Europene de la Munchen (18-21 august): ''Nu prea îmi place să vorbesc, dar sunt foarte bucuros, fericit, ca să fiu mai scurt, de mâine dimineaţă intrăm în cantonament pentru că trebuie să mergem la Europene. O să fie greu, ţinând cont de fusul orar, dar noi sperăm să ne descurcăm poate şi mai bine ca la Mondiale''.

Tania Vîrîjac, care s-a clasat pe locul 4 la canoe dublu mixt 500 metri alături de Oleg Nuţă, o probă introdusă în premieră la Mondiale, a subliniat că este o zi specială pentru ea, deoarece nu a mai trăit aşa ceva.

''Este o zi foarte specială. Eu nu am mai avut parte de aşa ceva niciodată. Sunt foarte fericită cu rezultatul obţinut la concursul mondial. Am avut parte de un concurs puternic alături de cei mai de elită sportivi din lume. Să sperăm că pe viitor o să fie mai bine. Asta îmi doresc. Îi mulţumesc colegului meu pentru susţinere şi încredere. A fost o experienţă de neuitat'', a afirmat Tania Vîrîjac.

''În primul rând aş vrea să-i mulţumesc colegei de barcă, pentru că am muncit împreună, am trecut prin cele mai grele momente, îi mulţumesc staff-ului, antrenorilor şi tuturor care ne-au susţinut şi au avut încredere în noi. Ne-am fi dorit o medalie, dar asta e. Pe viitor o să lucrăm mai mult, să ne străduim mai mult şi sperăm să fie'', a spus, la rândul său, Oleg Nuţă.

După aurul din 1986 al lui Aurel Macarencu şi bronzul din 1994 al lui Victor Partnoi, ultimele rezultate memorabile pentru România la canoe simplu, Cătălin Chirilă a scris din nou istoria tricoloră, cu medalia de aur la 1.000 m şi argintul de la 500 m la Mondialele din Canada.