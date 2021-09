Bunica Emmei Răducanu, interviu spumos în presa britanică! Fotografie rară cu doamna Niculina

a acordat un interviu pentru tabloidul britanic , citat de digisport.ro, în care afirmă că după abandonul de la Wimbledon i-a întrebat pe părinţii Emmei dacă nu ar fi mai bine ca nepoata sa să se lase de tenis. Bunica Emmei Răducanu, care locuieşte în Sectorul 2 din Bucureşti,, citat de digisport.ro, în care afirmă că după abandonul de la Wimbledon i-a întrebat pe părinţii Emmei dacă nu ar fi mai bine ca nepoata sa să se lase de tenis.

”Am vrut să renunţe, i-am întrebat pe părinţii ei dacă n-ar trebui să renunţe la tenis. Dacă i s-ar fi întâmplat ceva? Sănătatea ei e mult mai importantă”, a declarat doamna Niculina.

Bunica Niculina spune că urmăreşte meciurile nepoatei sale la televizor, însă la finala de la US Open a aflat rezultatul partidei a doua zi. ”Nu am putut să urmăresc partida, era prea mult pentru inima mea. Mi-am zis că meciul asta va fi foarte greu. Aşa că am decis să nu mă uit. Am aflat abia a doua zi la ştiri şi am fost foarte fericită că a fost puternică şi sănătoasă. Am vorbit cu fiul meu, m-am bucurat pentru el. Ar fi fost foarte dezamăgit dacă Emma ar fi pierdut după toată munca depusă pentru asta”, a spus bunica Emmei Răducanu.

”Desigur, sunt foarte mândră de ea. Dar niciodată nu am spus nimănui că sunt bunica unei campioane. Când îşi pune ceva în cap reuşeşte. Este o luptătoare. Sunt o femeie foarte modestă şi nu vreau ca lumea să creadă că mă laud. Am învăţat-o mereu pe Emma să fie drăguţă, politicoasă şi bună cu oamenii. I-am spus să nu facă rău nimănui şi să vorbească frumos cu toţi. Acesta e lucrul pe care cred că-l are de la mine”, a mai spus Niculina Răducanu.