Begu, ce meci, la Roma: A pierdut, dramatic, cu o fostă semifinalistă de la French Open

Irina Begu (75 WTA) a fost prima româncă intrată pe teren, la Roma. Pentru a pătrunde pe tabloul principal, sportiva de 30 de ani avea nevoie de două victorii, în calificări. Din păcate, Irina a fost învinsă după prima partidă, în care, ce-i drept, a avut în faţă o adversară prolifică.





În duelul cu Andrea Petkovici (Germania, 33 de ani, 109 WTA), Begu s-a bătut de la egal la egal cu jucătoarea care are în CV o semifinală la French Open (în 2014), plus două sferturi, la Australian Open (2011) şi la US Open (2011).





Primul set a fost pe muchie de cuţit, cu două break-uri succesive la început şi apoi egalitate până la 4-4. La 5-4 pentru Petkovici, Irina şi-a pierdut serviciul şi a cedat cu 4-6.





Actul secund a fost la fel de echilibrat, cu două break-uri, în primele zece game-uri: 5-5. La acest scor, i-a venit rândul Irinei să obţină un nou break (6-5). Imediat, românca a şi luat setul, pe serviciul propriu: 7-5.





Decisivul a fost dramatic: Petkovici s-a dus la 3-0, Begu a egalat (3-3), însă, din păcate, de aici încolo n-a mai luat niciun game, cedând cu 3-6.





Într-o altă partidă din calificări, Patricia Ţig (64 WTA) joacă, astăzi, cu chinezoaica Yafan Wang (122 WTA).