Autogol federal: Cum au fost aruncaţi foştii mari jucători ai naţionalei la tribuna a doua

Euro 2020 se joacă şi la Bucureşti, fără naţionala României. Iar dacă fotbalistic, n-am fost în stare să ajungem la turneul final, de acum încolo am găsit un prilej de a ne implica în această competiţie: printr-un scandal!

Practic, se repetă povestea din decembrie 2019, când Bucureştiul a găzduit tragerea la sorţi pentru faza grupelor Euro 2020. Atunci, foşti mari jucători ai naţionalei, în frunte cu Hagi şi Popescu, au lipsit de la evenimentul desfăşurat la „Romexpo“, nefiind printre invitaţii federaţiei. La vremea respectivă, s-a iscat un scandal de proporţii, în urmă căruia FRF şi-a cerut scuze pentru această scăpare. Doar că, după ce se vede acum, oamenii de la „Casa Fotbalului“ n-au învăţat nimic din acea întâmplare. Iar cu ocazia primului meci din cadrul Euro 2020, găzduit de „Arena Naţională“, FRF a „reuşit“ să-şi dea un autogol.

Aruncă pisica în curtea UEFA

La o zi după meciul Austria - Macedonia de Nord (3-1), gsp.ro a furnizat imagini în care se vede cum politicieni precum Ludovic Orban, Nicuşor Dan sau Dan Barna stau în sectorul VIP al „Arenei Naţionale“, în timp ce foşti jucători ai naţionalei, Hagi, Popescu şi Dorinel Munteanu urmăresc meciul de la tribuna a II-a, răspândiţi printre oamenii de rând.

Bineînţeles, de aici a pornit un „tsunami“ al reacţiilor. Mai întâi, chiar federaţia a oferit un punct de vedere, în scris, pentru sursa citată. „Întregul proces de ticketing la EURO 2020 este gestionat de UEFA, care nu oferă invitaţii. Federaţia Română de Fotbal a făcut o cerere de cumpărare de bilete la UEFA, pentru a oferi locuri în tribună fostelor glorii fotbalistice, şi a primit bilete de categoria I. Preţul este tipărit pe bilet. FRF a făcut acest demers pentru 60 de glorii ale fotbalului românesc, oferindu-le cea mai bună variantă avută la dispoziţie la meciurile organizate de UEFA. În privinţa locurilor VIP, facem precizarea că FRF nu a deţinut locuri în acest sector. UEFA a avut invitaţi proprii, străini şi români, printre care conducerea FRF (preşedinte, secretar general, secretar general adjunct, director tehnic) şi managerul Structurii Locale de Organizare a EURO 2020 la Bucureşti“, e un fragment din textul redactat de FRF.

Apoi, şeful Comisiei Tehnice din cadrul federaţiei, Mihai Stoichiţă (foto), a avut o intervenţie telefonică la Digi Sport, în care a încercat, la rândul său, să salveze imaginea FRF.

„Nu ştiu cum s-au împărţit aceste bilete. Şi eu am vrut să cumpăr bilete, dar nu s-a putut. Chiar dacă fac parte din Federaţia Română de Fotbal. Nu ne aparţine această organizare. Noi am fost invitaţi, la fel ca Hagi, Popescu, Dorinel Munteanu şi cine a mai fost. Nu e vorba despre nicio greşeală. Eu îmi cer scuze, dacă trebuie, dar nu cred că e vorba despre nicio greşeală aici. Eu cred că FRF, dacă ar fi avut bilete mai bune, i-ar fi repartizat pe foştii noştri mari fotbalişti în zona VIP. La tragerea la sorţi, când n-a fost invitat Gică Hagi, federaţia şi-a cerut scuze. Acum însă, eu cred că acuzele sunt nefondate, pentru că nu ştim adevărul. FRF a primit o cotă de bilete, pe care a repartizat-o. Mulţi colegi din federaţie n-au fost prezenţi la acest meci, pentru că n-au avut bilete. Nu putem să dăm verdicte“, a fost explicaţia neconvingătoare oferită de „Lippi“.

„Mă doare sufletul“

Într-o declaraţie acidă pentru gsp.ro, Gică Popescu (53 de ani) a condamnat repartizarea biletelor pentru Euro 2020: „Pe oricare alt stadion de la acest Euro, dacă aş fi fost invitat, aş fi primit loc la tribuna oficială!“. Ieri, într-o postare pe Facebook, fostul căpitan al Barcelonei, a oferit încă o reacţie vizavi de acest subiect.

„Văd că sunt foarte multe discuţii în jurul faptului că noi, cei din Generaţia de Aur, am primit bilete la meciul Austria - Macedonia de Nord, la tribuna a doua. A fost alegerea Federaţiei Române de Fotbal. Eu şi Gică Hagi am ales sa stăm pe locurile pe care le-am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro. Dar ne-am simţit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care au venit să facă fotografii cu noi. Cu cei care au fost pe străzi la marile noastre victorii. La Campionatul Mondial din SUA 94, voi şi noi am umplut ţara de bucurie! Îmi amintesc, după victoria cu Argentina, sute de mii de oameni au defilat de la Piaţa Unirii la Piaţa Romană! Acestea sunt lucrurile care rămân, care contează cu adevărat“, a scris „Baciul“.

Iar Hagi (56 de ani) s-a ferit să facă valuri: „N-am o problemă. Am vrut să văd meciul, am stat unde am avut loc, mi-a plăcut partida, atât pot să spun. În rest, n-am nimic de comentat“.

În schimb, Dorinel Munteanu (52 de ani), liderul selecţiilor la echipa naţională, cu 134 de prezenţe sub tricolor, a condamnat modul în care a procedat FRF. „Pentru mine, a fost o surpriză foarte mare că am primit un loc la tribuna a doua. Ce să spun? N-am cuvinte. Din păcate, am fost repartizat în acea zonă. Chiar l-am sunat pe Gică Popescu şi l-am întrebat unde are bilet. Mi-a zis că la tribuna a doua. La un asemenea eveniment... ce să facem.. Am zis că mă duc pentru fotbal. Pentru mine nu înseamnă nimic un loc pe fotoliu sau la VIP. Ce să spun, aşa am fost repartizat, tratat. Mă doare sufletul, dar ce să facem?“, a comentat „Munti“ la Digi Sport.