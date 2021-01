Australia, pe un butoi cu pulbere: Mesaj vulgar postat pe Twitter de un jucător închis în cameră

Şi nu doar noul coronavirus a contribuit la atmosfera explozivă, care există acum la Melbourne, ci şi o serie de decizii neinspirate ale organizatorilor, plus nişte probleme inexplicabile pentru nivelul unui Grand Slam.

Apoi, gaz pe foc au pus organizatorii turneului, prin decizia lor de a caza şase vedete ale tenisului, Djokovici (1 ATP), Nadal (2 ATP), Thiem (3 ATP), Halep (2 WTA), Osaka (3 WTA) şi Serena Williams (11 WTA) la Adelaide, în cu totul alte condiţii, mult peste cele de la Melbourne. Dovadă că până şi directorul Australian Open, Craig Tiley, a fost nevoit, lovit de valul de critici, să admită acum că sunt condiţii inegale pentru cei de la Melbourne şi grupul privilegiaţilor de la Adelaide.

„Simt că decizia noastră, de a caza unii jucători la Melbourne şi pe alţii la Adelaide, e percepută ca fiind un tratament preferenţial pentru cei din urmă. Dar cei aflaţi la Adelaide sunt cei mai buni jucători ai lumii. Regula de bază după care mă ghidez eu e că, dacă eşti jucător de top, campion de Grand Slam, e firesc să primeşti condiţii mai bune“, a spus Tiley.

Această explicaţie nu numai că n-a calmat spiritele, dar a şi declanşat o replică acidă, pe Twitter, din partea americanului Tennys Sandgren (50 ATP), aflat în grupul celor izolaţi la Melbourne. „O decizie percepută cum?! Ce dracu' omule? Nu te mai contrazice în aceeaşi frază. Spune lucrurile, aşa cum sunt“, a scris Sandgren, acuzând şi el tratamentul preferenţial, de care se bucură cele şase vedete aflate la Adelaide.

Perceived as? Fuck man don’t contradict yourself in the same paragraph. Call a spade a spade https://t.co/BpdlH6eXVU