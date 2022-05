Andreescu, victorie uriaşă la Madrid: A zdrobit o jucătoare de Top 10 şi şi-a anunţat obiectivul în limba română

Bianca Andreescu a avut în 2019 nişte rezultate fantastice, care acum par să fi venit într-o altă viaţă!

Pentru că, după titluri câştigate în acel an, la Indian Wells, Toronto şi US Open, „Bibi“ a dispărut complet din peisaj în 2020 – n-a avut niciun meci! – iar în 2021, a încheiat sezonul cu un bilanţ mediocru: 17 victorii – 12 înfrângeri. Mai mult, canadianca a ratat debutul sezonului 2022, spunând că trebuie să-şi revină mental. Şi şi-a umplut timpul publicând prima ei carte, după cum Adevărul a scris aici.

Revenirea Biancăi pe teren s-a produs, la Stuttgart, unde a învins-o pe Niemeier (110 WTA), dar a pierdut cu Sabalenka (4 WTA). Acum, la Madrid, Andreescu a înregistrat primul succes uriaş, de când s-a produs revenirea ei în circuit.

După o partidă dură, de trei seturi, în runda inaugurală, cu Alison Riske (SUA, 42 WTA), astăzi, Andreescu a trecut de o altă americancă. În confruntarea cu Danielle Collins (28 de ani, 8 WTA), Andreescu a făcut o demonstraţie de forţă: 6-1, 6-1!

În optimile de la Madrid Open, Bianca va întânli învingătoarea duelului Pegula (SUA, 14 WTA) – Kanepi (Estonia, 55 WTA).

Visează la locul 1 mondial

Bucuroasă de revenirea ei pe teren şi cu gânduri mari, Bianca Andreescu a acordat un interviu în limba română pentru prosport.ro , în dialog cu jurnalistul Bogdan Savin. În cadrul discuţiei, canadianca de 21 de ani a vorbit despre marele ei vis, dar şi despre suprafaţa pe care se joacă, la Madrid:

*Am primit multă iubire din partea presei româneşti. E frumos să ai parte de două familii iubitoare, Canada şi România. Simona Halep e o jucătoare uimitoare. A reuşit atât de multe în cariera sa şi o cunosc ca persoană, nu foarte bine, dar am vorbit cu ea de multe ori. E mereu cu picioarele la pământ şi are un suflet blând. E din România, iar eu sunt româncă, iar asta contribuie mult la conexiunea dintre noi. Când a câştigat Roland Garros, a fost foarte emoţionant, în mod special pentru noi, românii, care suntem oameni pătimaşi.

*Am început (n.r. – tenisul) la Piteşti pe zgură, iar în primii ani am jucat mereu pe zgură. Amintirile mici de la turneele de zgură din juniorat îmi aduc multă bucurie.

*Acum îl am antrenor pe Sven Groeneveld, îmi place foarte mult cu el. Avem o conexiune bună atât în teren, cât şi în afara lui. Are multă experienţă, care poate să mă ajute să mă ducă pe prima poziţie a clasamentului. Sper să fiu numărul 1 în curând!

*Zgura cred că se aşază foarte bine jocului meu de tenis. Îmi place să dau scurte, slice, spin şi cred că această suprafaţă e bună pentru mine.