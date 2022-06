Anamaria Prodan îl face praf pe Reghecampf: A povestit de ce a fost demis de la Craiova

Parteneriatul Anamaria Prodan – Laurenţiu Reghecampf fost, la început, unul bazat, într-adevăr, pe sentimente reciproce. Ulterior însă, cei doi au stat împreună din dorinţa de a face bani. Prin fotbal.

Schema era simplă: „Reghe“ antrena, iar Anamaria transfera jucători la echipele soţului. Comisionul rămânea, bineînţeles, în familie. Apogeul acestei situaţii a fost atins în Arabia Saudită şi a contribuit la demiterea lui Reghecampf de la echipă, după cum Adevărul a scris aici.

Acum, după divorţul zgomotos de la începutul anului. Laurenţiu, care şi-a refăcut viaţa sentimentală alături de Corina, cu care are deja şi un copil, a devenit „sacul de box“ al Anamariei Prodan. Care, periodic, dă în fostul ei soţ, fără nicio reţinere. Exact cum a făcut şi astăzi, în cadrul emisiunii GSP Live . Aici, Anamaria a explicat de ce patronul Craiovei, Mihai Rotaru, a renunţat la antrenorul Laurenţiu Reghecampf.

Ce a spus Anamaria Prodan?

*Povestea adevărată sună aşa: eu şi Mihai Rotaru suntem prieteni din tinereţe, de familie, din vremea când nu «exista» Laurenţiu Reghecampf. El l-a cunoscut pe Mihai prin intermediul meu.

*Eu nu am cum să-i fac rău tatălui copiilor mei, oricât de jos ar fi. Mai degrabă să-i întind mâna să-l ajut, pentru că ştiu cum va ajunge. Suntem pregătiţi, noi, familia, să-l ajutăm în secunda în care nimeni nu se va mai uita la el. Nici amantele, nimeni. Amantele îi vor lua şi sufletul din el. Aşa ajung bărbaţii care nu sunt puternici, stăpâni pe ei.

*Eu, când m-am întâlnit cu Mihai, nu ştiam că e şi Reghecampf acolo. Aveam o întâlnire cu cineva, am mers să mănânc. Reghecampf a plecat de ruşine, ştia că venea Sarah, fata mea, şi ce s-ar fi întâmplat dacă l-ar fi văzut faţă în faţă.

*Craiova l-a dat afară pentru că nu şi-a îndeplinit obiectivele. Simplu! Mihai Rotaru i-a dat o şansă lui Laurenţiu. Tot repectul pentru asta, Laur nu mai câştigase absolut nimic când Mihai i-a întins mâna. Mihai nu suportă viaţa destrăbălată, ca asupra echipei lui să planeze tot felul de discuţii.

*Reghecampf trebuia să ştie lucrurile astea, să nu apară la emisiuni mondene, să lase şedinţele foto şi să se concentreze la fotbal. Nu era momentul, la ce situaţie avea, pentru golănii de genul ăsta, cu amante şi şedinţe foto. A făcut greşeli majore.

*Cine e în spatele lui şi îl sfătuieşte îşi bate joc de el crunt! Poate sunt nişte poliţe care sunt plătite, să-l facă de râs. El nu are un filtru foarte OK la oameni. Dacă-i spui că e frumos şi deştept, eşti prietenul lui pe viaţă. Eu eram filtrul lui Reghecampf, ca să înţelegeţi.

*Din postura în care ai venit, fără niciun rezultat şi cu jucători fantastici pe mâini, nu ai cum să te preocupi de nunţi, cumetrii, poze pe Instagram cu burţi şi pozele la brad cu altcineva în afară de copiii tăi. Ce antrenor aţi văzut dumneavoastră în declin de carieră să facă greşeli majore?

*Îl aduce în cantonament pe Tzancă Uraganu sau vorbeşte cu el şi se pune pe Instagram (n.r. - manelistul l-a sunat şi i-a făcut o dedicaţie live). Face şedinţe foto (n.r. - cu iubita sa, Corina), merge la emisiuni mondene. Pe bune? Nu ai voie!